Dolazak Lionela Mesija u Indiju nije protekao onako kako je planirano, a više informacija o svemu možete pronaći na sledećem linku:

Lionel Mesi Leo Mesi

Navijači su demolirali stadion, a ovo su fotke iz Indije koje su obišle planetu:

Lionel Mesi u Indiji Foto: Debarchan Chatterjee/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Shubhajit Roy Karmakar / Alamy / Profimedia

Lionel Mesi
Lionel Mesi Leo Mesi Dejvid Bekam
Lionel Mesi Leo Mesi Inter Majami
Lionel Mesi Leo Mesi Inter Majami
Lionel Mesi Leo Mesi Dejvid Bekam

