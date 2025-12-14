Slušaj vest

Trener LiverpulaArne Slot rekao je da je bila laka odluka da uključi Mohameda Salaha u tim za utakmicu protiv Brajtona i da nije bilo nikakvog problema za rešavanje.

Egipćanin je odigrao je svoj prvi meč za Liverpul od kada je prošlog vikenda nakon remija 3:3 sa Lidsom izjavio da ga je klub "bacio pod autobus".

- Ono što je rečeno između nas dvojice, rekao sam mnogo puta, za mene to ostaje između nas. Bio je u timu i bio nam je potreban - rekao je Slot za Sky Sport.

Nepoznata je njegova budućnost u klubu, jer Salah u ponedeljak putuje na Kup afrički kup nacija.

- Sada ide u Egipat na Afcon, to znači da nam još jedan igrač nedostaje, a već nismo imali mnogo na raspolaganju. Ali znali smo pre sezone da će ići i možda se jedan ili dva igrača vrate sa povrede - zaključio je Slot.

