Fudbaleri Štutgarta pobedili su večeras u Bremenu domaći Verder 4:0, u utakmici 14. kola Bundeslige.

Štutgart je poveo golom koji je Bilal el Hanus postigao u 40. minutu, a četiri minuta kasnije prednost je udvostručio Džejmi Leveling.

Treći gol postigao je Deniz Undav u 79. minutu, a konačan rezultat postavio je Kris Fjurih u sedmom minutu nadoknade vremena.

Verder je od 59. minuta igrao sa desetoricom, nakon što je Karim Kulibali dobio drugi žuti karton.

Štutgart je prekinuo niz od tri utakmice bez pobede, a posle osme pobede ima 25 bodova na šestom mestu na tabeli.

Verder je u poslednje četiri utakmice osvojio samo bod i posle šestog poraza zauzima 12. mesto na tabeli sa 16 bodova.

Ranije danas Frajburg je na svom terenu odigrao nerešeno 1:1 protiv Borusije iz Dortmunda, a Bajern je u Minhenu osvojio bod protiv Majnca, 2:2.