PARTIZAN SE OGLASIO ZBOG SUSPENZIJE! Crno-beli sve objasnili: Reč je o...
Partizanu je od strane FIFA zabranjeno da registruju nove igrače do 2027. godine zbog neizmirenih dugovanja prema nekadašnjem fudbaleru Patriku Andradeu.
Crno-beli su se oglasili saopštenjem koje prenosimo u celosti:
- Povodom informacije o suspenziji registracije novih igrača izrečene od strane Međunarodne fudbalske federacije (FIFA), Fudbalski klub Partizan obaveštava javnost o sledećem:
Fudbalski klub Partizan je sa odlukom FIFA upoznat još pre dva meseca, u momentu kada je predmetni spor i zvanično okončan. Reč je o administrativnoj meri koja proizilazi iz postupka vezanog za ranije preuzete ugovorne obaveze iz prethodnog perioda.
U tom kontekstu, FK Partizan podseća da je igrač Patrik Andrade nastupao za klub u periodu od leta 2022. do leta 2023. godine.
Klub naglašava da se navedena suspenzija ne odnosi na takmičarski status FK Partizan, niti utiče na učešće ekipe u domaćem takmičenju.
Obaveštavamo javnost da se radi o privremenoj meri i da klub nastavlja da normalno funkcioniše. Suspenzija je na snazi do trenutka uplate dugovanja prema pomenutom igraču, a ista će biti ukinuta momentom izmirenja navedenog duga, što će se i desiti pre zimskog prelaznog roka, čime se omogućava nastavak registracije novih igrača - navedeno je u saopštenju fudbalskog kluba Partizan.
Bonus video: