Partizanu je od strane FIFA zabranjeno da registruju nove igrače do 2027. godine zbog neizmirenih dugovanja prema nekadašnjem fudbaleru Patriku Andradeu.

Crno-beli su se oglasili saopštenjem koje prenosimo u celosti:

- Povodom informacije o suspenziji registracije novih igrača izrečene od strane Međunarodne fudbalske federacije (FIFA), Fudbalski klub Partizan obaveštava javnost o sledećem:

Fudbalski klub Partizan je sa odlukom FIFA upoznat još pre dva meseca, u momentu kada je predmetni spor i zvanično okončan. Reč je o administrativnoj meri koja proizilazi iz postupka vezanog za ranije preuzete ugovorne obaveze iz prethodnog perioda.

U tom kontekstu, FK Partizan podseća da je igrač Patrik Andrade nastupao za klub u periodu od leta 2022. do leta 2023. godine.

Klub naglašava da se navedena suspenzija ne odnosi na takmičarski status FK Partizan, niti utiče na učešće ekipe u domaćem takmičenju.

Obaveštavamo javnost da se radi o privremenoj meri i da klub nastavlja da normalno funkcioniše. Suspenzija je na snazi do trenutka uplate dugovanja prema pomenutom igraču, a ista će biti ukinuta momentom izmirenja navedenog duga, što će se i desiti pre zimskog prelaznog roka, čime se omogućava nastavak registracije novih igrača - navedeno je u saopštenju fudbalskog kluba Partizan.

