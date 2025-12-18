Slušaj vest

Predsednik škotskog fudbalskog kluba Seltik Piter Lavel će se povući sa te fundkcije krajem decembra, navodi se u njegovom saopštenju, uz objašnjenje da je razlog "zlostavljanje i pretnje" koje smatra "nepodnošljivim", preneo je danas Bi Bi Si (BBC).

1/8 Vidi galeriju Marko Arnautović Crvena zvezda - Seltik Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

U ovoj sezoni uprava Seltika bila je meta protesta navijača, zbog razočaravajućeg letnjeg prelaznog roka, ispadanja iz Lige šampiona i trenutnog plasmana ekipe u Premijer ligi Škotske.

Lavel, koji je bio izvršni direktor kluba 18 godina od 2003. godine, a predsednik poslednje tri godine, na zvaničnom sajtu kluba naveo je da odlazi "sa tugom", ističući da su "zlostavljanje i pretnje iz nekih izvora postale nepodnošljive".

"Oni su zabrinuli moju porodicu. U ovom trenutku mog života, ne mogu to da prihvatim i zato napuštam klub koji sam voleo celog života", rekao je Lavel.

On je podsetio na svoje uspehe u Seltiku: 38 osvojenih trofeja, konstantno prisustvo u evropskim takmičenjima i razvoj infrastrukturnih projekata, uključujući trening centar u Lenokstounu, novu halu u Baroufildu i unapređenje Seltik Parka.

Glavni akcionar Dermot Desmond izrazio je zahvalnost za sve što je Lavel dao klubu: "Kao izvršni direktor, Piter je bio pokretačka snaga kluba, a kasnije kao predsednik nadgledao je rad uprave. Veoma mi je žao što odlazi, ali razumem i poštujem njegovu odluku." Izvršni direktor Majkl Nikolson dodao je da je "tužan dan za Seltik" i da su pretnje i zloupotrebe prema Lavelu i njegovoj porodici "potpuno neprihvatljive".

Privremeno će funkciju predsednika obavljati Brajan Vilson, dok klub ne imenuje stalnog naslednika.