Slušaj vest

 Ljajić smatra da je to veliki podstrek za sve u crno-belom klubu, a posebno za mlade igrače, iako ima još mnogo da se igra.

Rasim Ljajić Foto: Starsport, @starsport

"Naravno da je to veliki uspeh i psihološki podstrek za sve u klubu, naročito za decu koja su iznela sezonu i zbog koje publika dolazi na stadione. Rekli smo da ćemo se truditi da budemo konkurentni, malo ko je verovao", rekao je Ljajić za "Newsmax Balkans".

Zatim je na zanimljiv način objasnio koliko su, zapravo, premašena sva očekivanja.

"Da ste anketirali hiljade sportskih radnika, da li je moguće da će Partizan biti prvi sa četiri boda ispred Zvezde na kraju jesenjeg dela, rekli bi ljudi 'idi u ludnicu', na osnovu toga koliki budžet imaju Zvezda, Partizan, Zvezda je igrala Ligu šampiona, mi smo se trudili da platimo struju i vodu, ali desilo se, fudbal je to, teren je to, ovo će pre svega značiti puno deci u nastavku njihovog daljeg razvoja", dodao je Ljajić.

Partizan će 2025. godinu zatvoriti gostovanjem IMT-u u Loznici u subotu.

Ne propustiteFudbal"KATASTROFA! NEMA OPRAVDANJA! OVO JE OZBILJAN UDARAC!" Rasim Ljajić za Kurir otvorio dušu posle ispadanja Partizana iz Kupa: Poslao je poruku i Zvezdi!
PARTIZAN-PRESS_24.JPG
Fudbal"NEMAŠTINA JE TEŠKA BOLEST! KO JE NIJE DOŽIVEO, NE ZNA O ČEMU GOVORIM..." Rasim Ljajić otvorio dušu kao nikad pre, pa poslao moćnu poruku navijačima Partizana!
FudbalRASIM LJAJIĆ PONOVO O TEŠKOM PERIODU KROZ KOJI PARTIZAN PROLAZI: "Imali smo dve opcije"!
Rasim Ljajić
FudbalOVAJ FUDBALER PONOVO PRAVI PROBLEM PARTIZANU: Opet je zakasnio na prozivku! Sada će biti žestoko kažnjen!
Aldo Kalulu slavi gol sa fudbalerima Partizana
FudbalCRNI DANI ZA PARTIZAN: Klub iz Humske pod hitno mora da nabavi ovu veliku svotu novca! Ljajić na 80. rođendana crno-belih zabrinuo sve!
Predrag Mijatović i Rasim Ljajić

Edvards namestio ruku pred Partizan Izvor: Kurir