Ljajić smatra da je to veliki podstrek za sve u crno-belom klubu, a posebno za mlade igrače, iako ima još mnogo da se igra.

"Naravno da je to veliki uspeh i psihološki podstrek za sve u klubu, naročito za decu koja su iznela sezonu i zbog koje publika dolazi na stadione. Rekli smo da ćemo se truditi da budemo konkurentni, malo ko je verovao", rekao je Ljajić za "Newsmax Balkans".

Zatim je na zanimljiv način objasnio koliko su, zapravo, premašena sva očekivanja.

"Da ste anketirali hiljade sportskih radnika, da li je moguće da će Partizan biti prvi sa četiri boda ispred Zvezde na kraju jesenjeg dela, rekli bi ljudi 'idi u ludnicu', na osnovu toga koliki budžet imaju Zvezda, Partizan, Zvezda je igrala Ligu šampiona, mi smo se trudili da platimo struju i vodu, ali desilo se, fudbal je to, teren je to, ovo će pre svega značiti puno deci u nastavku njihovog daljeg razvoja", dodao je Ljajić.

Partizan će 2025. godinu zatvoriti gostovanjem IMT-u u Loznici u subotu.