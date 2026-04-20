Koji god nadimak da je imao, s pravom ga je nosio.

U moru neobičnih priča koje su pratile karijeru Frančeska Totija, jedna se posebno izdvaja.

Svetsko prvenstvo 2006. godine osvojio je sa 13 šrafova u nozi i 33 kopče posle teške operacije.

Teška povreda na meču sa Empolijem

Bio je 19. februar 2006. godine kada je Frančesko Toti na utakmici protiv Empolija zadobio jednu od najtežih povreda. Lekari su saopštili - kapiten Rome je slomio fibulu, a nekoliko ligamenata i nerava u skočnom zglobu je teško oštećeno.

No, za Italijane to nije bila najgora vest, već nešto drugo: Svetsko prvenstvo u Nemačkoj počinjalo je za 109 dana. "Azuri" bez Totija nisu ni blizu svetskog vrha.

Trka sa vremenom

Odmah je operisan kod čuvenog italijanskog doktora Paola Marijanija. Operacija je trajala nekoliko sati, a lekari su morali da mu ugrade 13 šrafova i trajnu titanijumsku ploču u skočni zglob.

Možda i presudni momenat desio se pre nego što je Toti ušao u operacionu salu.

"Igraću na Svetskom prvenstvu, ali mnogo toga zavisi od tebe", rekao je fudbaler doktoru.

I dok se širom "Čizme" vodila polemika, ko bi trebao da zameni Totija, jedna osoba nikada nije prestala da veruje u njega. Jedan, ali najbitniji. Selektor Marčelo Lipi.

Od samog starta je bio uveren - Toti će igrati u Nemačkoj.

Oporavak je bio bolji od onoga što su očekivali i najveći optimisti. Toti je već posle pet nedelja trčao i opterećivao povređenu nogu.

Nepuna tri meseca posle teške povrede, Toti se vratio na teren. Roma je u Kupu Italije 11. maja igrala, a Toti je bio u timu.

Naravno, nije bio ni blizu svoje idealne forme. Ma, ni 50 odsto.

Lipi je održao reč i poveo ga u Nemačku. Toti je bio jedva na 60 odsto svojih mogućnosti.

Asistencije i penal koji su držali Italiju u životu

Lipi je Totiju predočio da ga neće forsirati, već će mu dozirati minutažu, a da on mora da napravi razliku u tom periodu.

I Toti je to učinio.

Tokom grupne faze, zabeležio je četiri asistencije. Ali, njegov vrhunac bila je utakmica osmine finala protiv Australije. Italija se mučila i mučila. Toti je ušao sa klupe u drugom poluvremenu, a onda je stigao odlučujući trenutak, penal za "Azure" u 90+5. minutu.

Sa pritiskom 60 miliona Italijana i skočnim zglobom sa 13 šrafova i titanijumskom pločicom, Toti je uzeo loptu i poslao loptu u mrežu. Odveo je Italiju u četvrtfinale.

140 dana posle šampion sveta

U četvrtfinalu je lako savladana Ukrajina 3:0, a Toti je upisao dve asistencije, i to kod prva dva gola.

Protiv Nemačke u polufinalu je igrao celu utakmicu, tačnije 120 minuta, pošto su produžeci odlučivali. Italija je slavila 2:0 golovima u 119. i 120. minutu.

Sada već čuveno finale između Italije i Francuske, upamćeno po sukobu Zinedina Zidana i Marka Materacija, pripalo je "Azurima" posle izvođenja penala.

Samo 140 dana nakon operacije od teške povrede, Frančesko Toti je osvojio titulu šampiona sveta!