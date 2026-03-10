SRĐAN BLAGOJEVIĆ SE OBRAĆA JAVNOSTI! Novi-stari trener Partizana otkrio zašto se vratio u klub i najavio velike promene!
FK Partizan je ponovo promenio trenera, pa se na klupu crno-belih vraća Srđan Blagojević.
Blagojević koji je dobio otkaz početkom novembra, a sada će zameniti Damira Čakara koji je nakon samo dva meča na klupi crno-belih dobio otkaz.
Novi-stari trener će se danas od 13 časova obratiti javnosti, a tekstualni prenos konferencije možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
O igračima koji više nisu tu?
- Zato sam rekao, novi početak - nema Jurčevića, Karabeljova, Miloševića... Bili su jako uticajni na igru Partizana, donosili su prevagu i naš prvi cilj je da kroz rad - u koji jedino verujem - učinimo da se taj zaostatak što manje oseti. Bio je vidljivu u tom prethodnom periodu. Što se tiče atmosfere, ne znam, videću u svlačionici s igračima Partizana kako se osećaju i šta možemo da promenimo. Nema boljeg leka od pobeda.
O stručnom štabu?
- Doći će novi ljudi, još uvek ne mogu precizno da kažem ko će činisi stručni ptab, ali imam jasne namere i želje. Prošli put nisam imao tu mogućnost da formiram svoj stručni štab, sada mogu. Dejan Fijala i Saša Semeredi će biti tu, Nemanja Jovšić, a imamo nameru da jednog ili dvojicu iz aktuelnog stručnog štaba ostavimo u klubu - rekao je Blagojević.
Veruje Blagojević da će se situacija u klubu normalizovati!
- Ja se iskreno nadam, nadaju se i svi navijači, da će ta situacija unutar kluba koja nije tajna, ona je zvanična, nadaju se da će se normalizovati. S druge strane, nisam sujetan, profesionalac sam. Moja obaveza je da imam korektan poslovni sa svakim čovekom, ovde na stadionu i na Teleoptiku, pa i sa svakim članom Upravnog odbora. Bez obzira na to kako se on zove. Ne sumnjam. Želja mi je da funkcionišemo kako treba. Moj fokus je na terenu. U ovom trenutku mi niste postavili pitanje o mojim željama, već da prokomentarišem svog nadređenog, to mi nije ni želja, ni namera, ni potreba.
"Nismo dali sve što smo mogli Partizanu"
- Nismo dali sve što smo mogli Partizanu i taj prostor koji je ostao nepopunjen je presudio u ovoj celoj priči. Da je neko sa malo više sujete od mene, odbio bi. Ja smatram da svoju sujetu držim pod kontrolom i maltene je nemam, ne posmatram to kao nešto što utiče na mene - rekao je Blagojević i dodao da ne može da se nastavi kao što je rekao Lazović, prošla su četiri meseca i sada zapravo počinje opet svoj rad u Partizanu.
- Danko je rekao da nastavimo, ali naravno, ne možemo da nastavimo jer danas nije 3. novembar, već 10. mart i prošlo je više od četiri meseca. Okolnosti su se neke promenile. Praktično, treći put započinjem svoj rad u Partizan. Zašto treći put? Prvi put je bio u januaru, to su bile jedne okolnosti, znate i sami kakve. Partizan u tom trenutku je zaostajao 17 bodova za Zvezdom, ali je u isto vreme imao osam bodova ispred OFK Beograda. Završili smo na drugom mestu sa 19 bodova prednosti u odnosu na trećeplasiranog. A, onda, iako je delovalo kao nastavak, praktično je počeo novi početak gde je Partizan ostao bez ogromnog broja igrača. Preko 15. Sa svim nekim potrebama i rešenjima, započeo je novi projekat sa mladom ekipom i to ne mogu da posmatram kao nastavak, nego kao drugi početak. Da se ne vraćamo nazad, činjenica je da u trenutku našeg odlaska smo bili na minus jedan, na plus sedam u odnosu na Vojvodinu. Sada se to promenilo. Sad je plus 10 za Zvezdu i minus jedan na Vojvodinu. U ovom trenutku je možda najteži početak, pod najtežim okolnostima, najviše zbog toga što, nažalost, ti igrači koji su onda bili deo ekipe kad sam ja bio ne pokazuju iste stvari koje su pokazivali u tom momentu. To su sve okolnosti koje jesu takve kakve jesu. Da nisam spreman da se upustim u borbu sa tim, ne bih sedeo ovde. To sam hteo da kažem.
Lazović je zvao Blagojevića!
- To je došlo na poziv Danka Lazovića s kojim sam imao korektnu poslovnu saradnju. Njegovo mišljenje je da bi najbolje bilo da se meni ponudi da se vratim. Saslušao sam ga, zamolio sam ga da razmislim jedan dan i porazgovaram sa svojim saradnicima s kojima dugo sarađujem, tako da sam na kraju doneo odluku da prihvatim ovaj poziv iz razloga što sam poziv shvatio kao priznanje za prethodni rad, za sve što je moj stručni štab uradio. Ono posebno što je presudilo, uz poštovanje prema Partizanu, to je moj utisak da taj napredak koji se video u svim mesecima našeg rada, ostalo je nešto nedovršeno - naglasio je Blagojević.
Srđan Blagojević ima reč!
- Dobar dan svima, ova konferencija je sazvana na moju inicijativu. Jasno mi je da je ono što se desilo juče izazvalo veliku pažnju medija i voleo bih da to bude tema isključivo na ovoj konferenciju. Sve u narednom periodu biće isključivo posvećeno utakmicama. Ja sam danas otvoren da saslušam vaša pitanja i odgovorim, a da u narednom periodu pitanja budu isključivo za utakmice. Zamolio bihg vas da u narednom periodu ne radim nikakve intervju,e želim da se fokusiram na ono što je ispred nas. Prebacićemo konferenciju za medije na Teleoptik, kako bi sav fokus bio na trening. Nesvakidašnje je da jedan trener dolazi dva puta dolazi na mesto šefa stručnog štaba u jednoj sezoni - rekao je Blagojević na početku svog izlaganja.