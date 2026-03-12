Slušaj vest

Urugvajac je sa kapitenskom trakom na ruci vodio kraljevski klub do ubedljive pobede protiv Mančester sitija u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona.

Real je kao domaćin pobedio rezultatom 3:0, a Federiko Valverde je postigao het-trik.

Sjajni fudbaler je ušao u istoriju kao prvi igrač koji je na utakmici plej-ofa u Ligi šampiona postigao tri gola.

A taj podatak postaje još impresivniji ako se zna da je sve golove postigao u prvom poluvremenu, preciznije, u razmaku od 22 minuta.

Doneo je prednost svom timu u 20. minutu kada je ulogu asistenta imao golman Tibo Kurtoa. Valverde se odlično snašao i prijemom je poslao sebi loptu u prostor, a potom je do nje stigao pre Đanluiđija Donarume.

Federiko Valverde na utakmici protiv Mančester sitija Foto: KIKO HUESCA/EFE, Jose Breton/AP

U 27. minutu se odlično kretao, dobio je loptu od Vinisijusa Žuniora i odlično reagovao, u stilu najboljih centarfora.

Treći gol će se posebno pamtiti. Valverde je u 42. minutu još jednom odlično utrčao u kazneni prostor Mančester sitija, ovaj put je asistent bio Brahim Dijaz, a Urugvajac je magično iskontrolisao loptu i upotpunio het-trik.

Pogledajte fantastične golove Federika Valverdea na utakmici Real Madrid - Mančester siti:

Ne propustiteFudbalMOĆNI REAL HET-TRIKOM VALVERDEA UNIŠTIO MANČESTER SITI: Nestvarni Bodo napravio još jedno čudo, petarda prvaka Evrope!
profimedia-1082069538.jpg
FudbalKAKO JE PROPAO ITALIJANSKI FUDBAL: Šampion ispao odmah, Norvežani osramotili Inter, Juventus "popio" petardu, Bajern zakucao poslednji ekser!
Liga šampiona
FudbalCEO SVET MU SE SMEJE! NAVIJAČ BARSELONE URADIO NEVEROVATNU STVAR! Krenuo na utakmicu Lige šampiona, pa završio na pogrešnom stadionu - otišao čak 580 km dalje!
navijači Barselone
FudbalARSENAL IZ PENALA U SAMOM FINIŠU DO IZJEDNAČENJA PROTIV BAJERA! Pogledajte najzanimljivije momente sa večerašnje utakmice!
profimedia-1082030561.jpg

Bonus video:

Nole i Nejmar igraju fudbal na ulicama Monte Karla Izvor: Instagram