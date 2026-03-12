Slušaj vest

Urugvajac je sa kapitenskom trakom na ruci vodio kraljevski klub do ubedljive pobede protiv Mančester sitija u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona.

Real je kao domaćin pobedio rezultatom 3:0, a Federiko Valverde je postigao het-trik.

Sjajni fudbaler je ušao u istoriju kao prvi igrač koji je na utakmici plej-ofa u Ligi šampiona postigao tri gola.

A taj podatak postaje još impresivniji ako se zna da je sve golove postigao u prvom poluvremenu, preciznije, u razmaku od 22 minuta.

Doneo je prednost svom timu u 20. minutu kada je ulogu asistenta imao golman Tibo Kurtoa. Valverde se odlično snašao i prijemom je poslao sebi loptu u prostor, a potom je do nje stigao pre Đanluiđija Donarume.

1/8 Vidi galeriju Federiko Valverde na utakmici protiv Mančester sitija Foto: KIKO HUESCA/EFE, Jose Breton/AP

U 27. minutu se odlično kretao, dobio je loptu od Vinisijusa Žuniora i odlično reagovao, u stilu najboljih centarfora.

Treći gol će se posebno pamtiti. Valverde je u 42. minutu još jednom odlično utrčao u kazneni prostor Mančester sitija, ovaj put je asistent bio Brahim Dijaz, a Urugvajac je magično iskontrolisao loptu i upotpunio het-trik.

Pogledajte fantastične golove Federika Valverdea na utakmici Real Madrid - Mančester siti:

Bonus video: