Fudbaler Real Madrida Ferlan Mendi propustiće sledeću ligašku utakmicu svog tima, a moguće i više, pošto je zamenjen na poluvremenu utakmice Lige šampiona protiv Mančester sitija zbog očigledne povrede, rekao je trener španskog tima Alvaro Arbeloa.

Francuski reprezentativac je zamenjen na poluvremenu sinoćnje prve utakmice osmine finala Lige šampiona protiv Mančester sitija, koju je njegov tim u Madridu dobio sa ubedljivih 3:0.

"Još ne znamo šta je u pitanju, ali ne izgleda dobro", rekao je Arbeloa posle utakmice.

Mendi je bio van terena veći deo sezone otkako je povredio mišić u novembru, ali se vratio na teren i odigrao svih 90 minuta u ligaškoj pobedi Reala protiv Selte prošlog petka.

Međutim, Arbeloa je priznao da je možda prerano vratio 30-godišnjeg Mendija.

"Cenim njegov trud, posle toliko dugog odsustva, ali start na dve utakmice je bio rizik. Preuzeo sam taj rizik sa njim i cenim njegovu igru", rekao je Arbeloa.

Real Madrid u subotu dočekuje Elče u Primeri, a zatim u utorak gostuje Sitiju u revanš utakmici osmine finala Lige šampiona.

Beta