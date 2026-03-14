Slušaj vest

Fudbaleri Real Madrida lako su savladali Elče sa 4:1, u utakmici 28. kola LaLige.

Opet je među zapaženima bio Federiko Valverde, koji je protiv "građana" postigao het-trik. Kapiten "kraljevskog" kluba ovoga puta je postigao "samo" jedan gol. Ali i te kako lep sa distance u 44. minutu.

Federiko Valverde

U 39. minutu je, takođe, "raspalio" po lopti, da bi nakon odbitka na nju naleteo Antonio Ridiger i doneo prednost domaćima. Prednost je povisio i Din Hujsen, koji je u 66. minutu iskoristio centaršut Danijela Janjesa.

Elče je do gola stigao u 85. minutu. Tačnije, Manuel Anhel Moran Ibanjes je savladao svog golmana, Tiba Kurtou. Golovima tu nije bilo kraja, pošto je i Arda Guler u 89. minutu sa 70 metara udaljenosti matirao golmana Elčea!

Real je drugi na tabeli sa 66 bodova, jednim manje od Barselone, koja ima i meč manje.

Elče nastavlja borbu za opstanak, 17. je sa 26 bodova, jednim više od tima iz opasne zone.

BONUS VIDEO: