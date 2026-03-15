Fudbaleri Majorke pobedili su danas na svom terenu Espanjol 2:1, u meču 28. kola španske Primere.

Poveo je Espanjol golom Šarla Pikela u 36. minutu, a preokret Majorki doneli su pogocima Pablo Tore u 65. i Samu Kosta u 88. minutu.

Primera 2025-2026

 Espanjol je od 54. minuta igrao sa igračem manje, pošto je Pikel dobio direktan crveni karton.

Majorka je na 16. mestu sa 28 bodova, a Espanjol je sedmi sa 37 poena.

U narednom kolu, Majorka će gostovati Elčeu, dok će Espanjol u Barseloni dočekati Hetafe.

