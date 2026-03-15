MAJORKA POSLE PREOKRETA DO BODOVA SPASA: Espanjol pao u uzbudljivom finišu
Fudbaleri Majorke pobedili su danas na svom terenu Espanjol 2:1, u meču 28. kola španske Primere.
Poveo je Espanjol golom Šarla Pikela u 36. minutu, a preokret Majorki doneli su pogocima Pablo Tore u 65. i Samu Kosta u 88. minutu.
Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia
Espanjol je od 54. minuta igrao sa igračem manje, pošto je Pikel dobio direktan crveni karton.
Majorka je na 16. mestu sa 28 bodova, a Espanjol je sedmi sa 37 poena.
U narednom kolu, Majorka će gostovati Elčeu, dok će Espanjol u Barseloni dočekati Hetafe.
