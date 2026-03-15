PETARDA "EKSPLODIRALA" U PANČEVU: Fudbaleri Železničara ubedljivi protiv Mladosti
Fudbaleri Železničara pobedili su danas na svom terenu u Pančevu Mladost 5:0, u 27. kolu Super lige Srbije.
Strelci za Železničar bili su Stefan Pirgić iz penala u trećem minutu nadoknade poluvremena, Branislav Knežević u 58, Kvaku Karikari u 63. i 72. i Nikola Ćirković autogol u 86. minutu.
Gosti iz Lučana su od 41. minuta igrali sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton dobio Jagoš Đurković.
Železničar je peti sa 45 bodova, a Mladost je na 14. mestu sa 27 poena.
U narednom kolu, Železničar će gostovati Čukaričkom, dok će Mladost u Lučanima dočekati Partizan.
