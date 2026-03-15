Slušaj vest

Fudbaleri Union Berlina pobedili su večeras na gostujućem terenu Frajburg 1:0, u utakmici 26. kola Bundeslige.

Pobedonosan gol za Union Berlin postigao je Vuen Čon u drugom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Bundesliga 2025/26

Srpski napadač Andrej Ilić odigrao je celu utakmicu za Union Berlin.

Union Berlin je deveti na tabeli sa 31 bodom, dok je Frajburg osmi sa 34 boda.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Union Berlin u Minhenu protiv Bajerna, a Frajburg u Hamburgu protiv Sankt Paulija.

