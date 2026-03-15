Fudbaleri Liverpula remizirali su na svom "Enfildu" sa ekipom Totenhema rezultatom 1:1 u 30. kolu Premijer lige
PRVI BOD IGORA TUDORA: Hrvat izbegao blamažu - Totenhem utišao Enfild u 90. minutu!
Strelac zabio je Dominik Soboslaj, koji je pogodio iz slobodnjaka u 18. minutu.
Totenhem je do boda došao pogotkom Ričarlisona u 90. minutu na asistenciju Kolo Muanija
Novi trener Totenhema Igor Tudor tako da je izbegao bruku da postane prvi trener u istoriji "pevaca" koji je izgubio prve četiri ligaške utakmice na klupi vog kluba.
Liverpul je trenutno peti na tabeli sa 49 bodova, dok je Totenhem na 16. mestu sa 30 bodom i nalazi se u žestokoj borbi za opstanak.
