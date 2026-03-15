Ovim remijem je tim Marka Nikolića je izgubio prednost na prvom mestu na tabeli.

Luka Jović u dresu AEK-a Foto: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia

Atromitos je poveo preko Mitoglua u 33. minutu, ali je u drugom poluvremenu Luka Jović postigao dva gola u razmaku od sedam minuta.

Najpre u 63. minutu je izjednačio, da bi u 69. doneo veliki preokret i, činilo se, uzeo ulogu apsolutnog heroja.

Međutim, Nikolićeva ekipa je već u 72. minutu doživela "hladan tuš", pošto je primila gol od Mutusamija, za konačnih 2:2.

Posle ovog kola, AEK, Olimpijakos i PAOK svi imaju po 57 bodova, pa će završnica prvenstva u Grčkoj biti izuzetno dramatična.

Podsetimo za Paok igra je još jedan srpski fudbaler Andrija Živković.