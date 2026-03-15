Fudbaleri AEK-a iz Atine remizirali su rezultatom 2:2 protiv Atromitosa u gostima, u okviru 25. kola grčkog šampionata.
GRČKA
JOVIĆ REŠETA - ALI UZALUD: Srbin dvostruki strelac, tim Marka Nikolića napravio veliki kiks u šampionskoj trci! Drama u Grčkoj Srbi odlučuju o titulu!
Slušaj vest
Ovim remijem je tim Marka Nikolića je izgubio prednost na prvom mestu na tabeli.
Luka Jović u dresu AEK-a Foto: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia
Vidi galeriju
Atromitos je poveo preko Mitoglua u 33. minutu, ali je u drugom poluvremenu Luka Jović postigao dva gola u razmaku od sedam minuta.
Najpre u 63. minutu je izjednačio, da bi u 69. doneo veliki preokret i, činilo se, uzeo ulogu apsolutnog heroja.
Međutim, Nikolićeva ekipa je već u 72. minutu doživela "hladan tuš", pošto je primila gol od Mutusamija, za konačnih 2:2.
Posle ovog kola, AEK, Olimpijakos i PAOK svi imaju po 57 bodova, pa će završnica prvenstva u Grčkoj biti izuzetno dramatična.
Podsetimo za Paok igra je još jedan srpski fudbaler Andrija Živković.
Reaguj
Komentariši