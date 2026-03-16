ŠVAJNI U MODRICAMA! Pogledajte šokantnu fotografiju: Šta mu se desilo?!
Švajni je na svom Instagram storiju objavio naizgled običnu fotografiju iz svakodnevice, međutim potkrao se detalj koji on verovatno nije očekivao da će biti u fokusu. Na njegovoj levoj ruci jasno su se videle neobične modrice, kao i nešto nalik hirurškom rezu.
Nije poznato da li je u pitanju posledica neke sportske aktivnosti, hirurskog zahvataž, sukoba ili manje nezgode.
Inače, Bastijan je i dalje pod budnim okom javnosti nakon burnog razvoda od naše proslavljene teniserke Ana Ivanović. Njihov kraj braka prošle godine izazvao je pravu medijsku buru, naročito nakon što su se pojavile fotografije i snimci na kojima je Nemac uhvaćen u društvu svoje ljubavnice Silve.
Taj skandal i danas se prepričava, a svaka nova objava bivšeg fudbalera izaziva ogromnu pažnju. Upravo zato ni ova fotografija nije prošla nezapaženo - naprotiv, misteriozne modrice na njegovoj ruci pokrenule su novo more pitanja.