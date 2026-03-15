Slušaj vest

Fudbaleri Real Sosijedada pobedili su večeras na svom terenu u San Sebastijanu Osasunu 3:1, u utakmici 28. kola španske Primere.

Prednost Sosijedadu doneo je Mikel Ojarzabal golom iz penala u 24. minutu, a vođstvo je uvećao Gonsalu Gedeš pogotkom u 28. minutu.

Primera 2025-2026

 Treći gol za Sosijedad postigao je Gedeš u 52. minutu, dok je konačan rezultat postavio napadač Osasune Viktor Munjos pogotkom u 77. minutu.

Real Sosijedad je sedmi na tabeli sa 38 bodova, dok Osasuna zauzima 11. mesto sa 34 boda.

Real Sosijedad će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Viljareala, dok će Osasuna u Pamploni dočekati Đironu.

Ne propustiteFudbalPODELA PLENA NA VILJAMARINU: Žestoka bitka za Evropu, Betis i Selta odigrali nerešeno
Betis, Selta, Primera
FudbalMAJORKA POSLE PREOKRETA DO BODOVA SPASA: Espanjol pao u uzbudljivom finišu
FudbalMINIMALNA POBEDA ATLETIKA: Hetafe poklekao sa igračem manje
Atletiko Madrid
FudbalĐIRONA PREKINULA CRNI NIZ: Atletik Bilbao ubedljivo poražen u gostima
Đirona

Barselona, Real, navijači, El klasiko, fudbal Izvor: Kurir