PLAVO-BELI U IGRI ZA EVROPU: Real Sosijedad pobedio Osasunu
Fudbaleri Real Sosijedada pobedili su večeras na svom terenu u San Sebastijanu Osasunu 3:1, u utakmici 28. kola španske Primere.
Prednost Sosijedadu doneo je Mikel Ojarzabal golom iz penala u 24. minutu, a vođstvo je uvećao Gonsalu Gedeš pogotkom u 28. minutu.
Primera 2025-2026
Treći gol za Sosijedad postigao je Gedeš u 52. minutu, dok je konačan rezultat postavio napadač Osasune Viktor Munjos pogotkom u 77. minutu.
Real Sosijedad je sedmi na tabeli sa 38 bodova, dok Osasuna zauzima 11. mesto sa 34 boda.
Real Sosijedad će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Viljareala, dok će Osasuna u Pamploni dočekati Đironu.
