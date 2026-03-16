Novi Pazar je pobedio OFK Beograd, Vojvodinu i TSC, a u nedelju je, u okviru 27. kola kao domaćin osvojio bod protiv Čukaričkog u utakmici koja je završena rezultatom 1:1.

Nenad Lalatović je posle meča ukazao na problem sa kojim se suočio, ali i istakao da je meč trebalo da bude odigran u večernjem terminu.

"Za mene su moji igrači heroji. Danas smo imali tri-četiri igrača koji ništa nisu jeli, pili vodu, videlo se da je falila energija kako na tribinama, tako i na terenu", rekao je Lalatović i dodao:

"Mislim da bi kada je Ramazan u Novom Pazaru utakmice trebalo da se igraju kada zađe Sunce, posle iftara (večernjeg obroka), kada nešto jedu, unesu tečnost u sebe, jedu hranu, pa tek onda da igramo. Zato imamo reflektore, a ne da igramo u jedan sat popodne".

Nenad Lalatović na promociji u Novom Pazaru

Novi Pazar je, posle 27 odigranih utakmica na četvrtom mestu sa 46 bodova. Matematički je obezbedio plej-of, ali u borbi za poziciju ima samo bod više od Železničara.

Čukarički čeka dramatična završnica glavnog dela Super lige, pošto na tri kola do kraja zauzima sedmu poziciju i ima bod više i utakmicu više od OFK Beograda, dva boda više od niškog i kragujevačkog Radničkog, a tri boda više od TSC-a.

