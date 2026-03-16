Od povrede protiv Kaljarija 29. novembra prošle godine, nismo videli srpskog napadača na terenu koji je svakog dana u centru pažnje zbog naredne fudbalske destinacije, koja se menja iz meseca u mesec.

Svakodnevno se licitira o narednom klubu Dušana Vlahovića, a Srbin konstantno dobija poruke podrške.

Neko ko otvoreno i svaki put kada ima priliku da priča o Vlahoviću i to u superlativu jeste Miralem Pjanić. Nekadašnji fudbaler Stare dame ne krije nikada oduševljenje i lepe reči za Dušana, kom često putem medija i daje savete i nikada ne sumnja u njegov igrački kvalitet.

"Jesi li siguran da ćeš naći bolje mesto od Juventusa i Torina? Izuzetan klub i grad za igranje. Nije lako i to govorim iz ličnog iskustva. Uveren sam da će Vlahović imati rekordnu sezonu pod vođstvom Spaletija“, izjavio je Pjanić.

Uvek je lepo kada vas aktuelni funkcioneri kluba u kom igrate hvale, a to često radi legendarni Đorđo Kjelini, koji nakon što je završio igračku karijeru u crno-belom dresu, ostao je u Torinu i sada ima funkciju direktora. Naravno, ostanak Vlahovića u Juventusu još uvek je neizvestan, ali klub iz Torina ne krije želju za Srbinom.

"Vlahović je ozbiljan profesionalac koji nosi te boje u sebi. U dogledno vreme ćemo videti jesu li pravi uslovi da nastavimo zajedno", kaže Kjelini o Vlahoviću.

Mauricio Arivabene, nekadašnji prvi čovek Ferarija, a kasnije izvršni direktor Juventusa, ostavio je dubok trag u svetu automobilizma i fudbala. Kada čovek kao što je on ima reči hvale za vas, znači da ste sigurno na dobrom putu. Kao funkcioner bjanko-nera, ističe da je transfer Vlahovića u Juventus jedan od njegovih najboljih poteza.

"To je bio transfer koji je trebalo napraviti, investiciju je odobrio Upravni odbor. I dalje sam ponosan na Vlahovića. Dušan me podseća na Maksa Verštapena po odlučnosti, a na Šarla Leklera po upornosti i ljudskosti. Vlahoviću i dalje pišem kako bih mu preneo energiju, a ja nisam neko ko često deli komplimente. Dušane, ubedi sebe da moraš da se staviš u službu tima kako bi bio veliki igrač", ovako govori Arivabene o Vlahoviću.

Podršku Vlahoviću je pružio i bivši napadač Juventusa i Milana Alesandro Matri, ističući da Juventus jednostavno mora da zadrži Srbina.

"S obzirom na identitet igre koji Spaleti pokušava da izgradi, mislim da bi povratak Vlahovića bio veoma važan. Sa ekipom koja igra visoko na terenu, Srbin bi mogao da bude presudan u završnici akcija. Ja bih mu produžio ugovor. To je igrač koji mi se mnogo dopada. Nije iza njega najbolji period, ali u Evropi nema mnogo napadača takvog kvaliteta koji su dostupni po relativno niskoj ceni", kaže Matri.

I nekadašnji španski as i napadač Totenhema Fernando Ljorente deli mišljenje Matrija i smatra da je Dušan pravi izbor za Juventus.

"Nažalost, napadači Juventusa se muče, naročito od kada se Vlahović povredio. Apsolutno bih ga zadržao. Dušan je veliki igrač i nije lepo da ode bez obeštećenja. Ne bi bilo lako zameniti ga“, ističe Ljorente.

Kada pričamo o trenerima, svoj sud o Vlahoviću koji je i te kako pozitivan i utiče tako da podržava produžetak ugovora, dao je i Luka Goti, nekadašnji trener Lečea.

"Brojevi objašnjavaju šta se dogodilo, a na nama je da objasnimo zašto. Spaleti je govorio o Dejvidu, da je on igrač kojeg treba hraniti loptama na određeni način. Pošto je Vlahović ove godine odigrao premalo utakmica, uzeo sam njegove brojke iz prošle sezone da bih pokazao koje su njegove karakteristike. Ukratko, Vlahović veoma podseća na Osimena iz Napolijevog šampionskog tima, za razliku od druga dva napadača", objasnio je Goti.

Kada se podvuče crta, brojna imena iz svetskog fudbala pružaju podršku Vlahoviću. Kako je meč protiv Udineze prošao bez njega zbog predostrožnosti, pitanje je trenutka kada ćemo ga ponovo videti na terenu u crno-belom dresu Juventusa, da nastavi tamo gde je stao.

