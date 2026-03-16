Florentino Perez je spreman da razbije kasu da dovede bombastično pojačanje u Real Madrid, a njegova najnovija meta je - Majkl Olise!

Ovu vest danas je ekskluzivno lansirao list Bild, koji tvrdi da je Florentino Perez već "bacio pipke", da želi da uspostavi prve kontakte sa agentima francuskog reprezentativca.

Olise je jedan od najboljih u Evropi ove sezone, blista u dresu Bajern Minhena, verovali ili ne, na 38 utakmica dao je 15 golova i upisao čak 27 asistencija u svim takmičenjima.

Ipak, ova operacija neće biti nimalo laka, jer Bajern Minhen nije klub koji se lako odriče svojih superstarova.

Olise je stigao kao veliko pojačanje za 53.000.000 evra iz Kristal Palasa leta 2024. godine, a sada mu je vrednost prema Transfermarktu čak 130.000.000 evra. Bild piše da će Perez morati da plati i više od toga, a španski mediji tvrde da Realu neće biti problem da plate i 160.000.000 za transfer 24-godišnjeg Francuza.

Olise je postao i standardni reprezentativac Francuske, očekuje se da sa Kilijanom Embapeom bude udarni tandem u timu Didijea Dešana i nije nemoguće da mu vrednost posle Mundijala dodatno poraste.

Spekulisalo se da Olisea žele brojni premijerligaši, Liverpul, Mančester siti, pominjao se i PSŽ, ali do sada je bilo rano za konkretne poteze.

Olise je u dresu Bajerna ukupno odigrao 93 utakmice, ima impresivan učinak od 35 golova i čak 50 asistencija, pa zamislite samo takvo desno krilo, Vinisijusa na levom i Embapea u napadu.

Kurir sport / Sportske.net

