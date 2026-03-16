Da li bi Srbija mogla da uskoči umesto Irana na Mundijal?

Izjava iranskog ministra sporta Ahmada Donjamalija da ne postoje uslovi da reprezentacija učestvuje na prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi otvorila je takvu mogućnost.

Međutim, prvi čovek čovek tamošnje fudbalske asocijacije tvrdi da učešće na SP uopšte nije upitno...

Šta se dešava ako Iran ipak ne ode put Svetskog prvenstva?

Član šest predviđa sankcije za nacionalne saveze koji povuku reprezentaciju s turnira, ali istovremeno daje diskreciono pravo FIFA da mesto ostavi prazno ili da izabere novu selekciju koja bi igrala na šampionatu, bez obaveze da dolazi iz iste konfederacije. Ova odredba je važna jer je Iran izborio direktan plasman na završni turnir, dok je Irak u međuvremenu stigao do interkontinentalnog baraža, gde će igrati protiv pobednika duela Bolivija - Surinam.

Jedna od opcija je da FIFA pošalje Irak na Svetsko prvenstvo umesto Irana, dok bi pobednik meča Bolivija - Surinam naknadno dobio mesto na planetarnoj smotri.

Druga mogućnost je da izbor Iraka otvori put Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koji su poraženi u finalu azijskog baraža.

Treća varijanta omogućava FIFA da pogleda svoju rang-listu i pozove najbolje plasiranu reprezentaciju koja se nije kvalifikovala za Mundijal. U tom slučaju, to bi bila Italija, trenutno 13. selekcija sveta. Za FIFA bi izbor četvorostrukog svetskog šampiona (1934, 1938, 1982, 2006) verovatno bio najjednostavnije rešenje, a i ekonomski veoma isplativo zbog velike italijanske dijaspore u Severnoj Americi i popularnosti reprezentacije.

Problem je, međutim, što Italiju čeka evropski baraž za plasman na Mundijal. U prvom meču 26. marta igra protiv Severne Irske, a eventualna pobeda vodi je u odlučujući duel 31. marta protiv boljeg iz susreta Vels - Bosna i Hercegovina. Ako "azuri" ne uspeju da prođu, FIFA bi mogla da iskoristi priliku da ih naknadno uvrsti među učesnike, imajući u vidu da su propustili prethodna dva svetska prvenstva.

FIFA nema potrebu da žuri sa odlukom. Mundijal počinje 11. jula, pa svetska kuća fudbala može da sačeka rasplet svih baraža i novu rang-listu koja bi ponudila rešenje za popunu Grupe G, u kojoj su trenutno Iran, Belgija, Egipat i Novi Zeland.

Rang-lista FIFA ne daje mnogo nade Srbiji za eventualni odlazak na Mundijal. "Orlovi" su na 39. mestu poslednje objavljene liste, a do početka prvenstva biće objavljena još samo jedna. Dodatni problem je što se ispred Srbije nalazi sedam reprezentacija koje takođe nisu izborile plasman na Svetsko prvenstvo: Italija, Danska, Turska, Nigerija, Ukrajina, Poljska i Vels, ne računajući Rusiju, koja je na 36. poziciji.

Zbog toga Srbiji preostaje da u narednim prijateljskim utakmicama pokuša da popravi plasman na FIFA listi i da čeka epilog evropskog baraža koji će dati još četiri učesnika Mundijala.

Paprene sankcije za odustajanje

Pravilnik predviđa i novčane kazne za savez koji povuče reprezentaciju.

Ako se odustane 30 dana pre početka turnira, kazna iznosi 275.000 evra, dok u slučaju odustajanja manje od mesec dana ranije, sankcija počinje sa 550.000 evra i raste kako se približava početak prvenstva.

Naravno, ostaju i bez nagrade koja im sleduje za učešće na Mundijalu...

