Slušaj vest

Engleski fudbalski klub Mančester junajted nema nameru da promeni odluku da na kraju sezone ne produži ugovor sa Kazemirom, uprkos njegovim dobrim partijama u poslednje vreme, preneli su danas britanski mediji. Brazilski fudbaler (34) u januaru je objavio da će napustiti klub po isteku ugovora vrednog oko 350.000 funti nedeljno, zbog čega će na leto biti slobodan igrač.

Iako je ove sezone pružio nekoliko zapaženih nastupa, čelnici kluba odlučili su da ne ponude novi ugovor nekadašnjem vezisti Real Madrida, prenosi Bi Bi Si (BBC).

Suvlasnik Junajteda Džim Retklif ranije je javno izrazio iznenađenje zbog Kazemirove godišnje plate od oko 18,2 miliona funti i najavio smanjenje troškova u klubu, što je jedan od razloga za odluku da se ne aktivira opcija produžetka saradnje.

Kazemiro u dresu Mančester junajteda

Klub je želeo da odluku donese ranije kako bi mogao da nastavi dugoročnu rekonstrukciju ekipe, a sam Kazemiro zatražio je da informacija bude objavljena kako bi se izbegle spekulacije pred kraj sezone.

U međuvremenu, brazilski vezista je značajno podigao formu. U nedelju je postigao vodeći gol u pobedi nad Aston Vilom, što mu je bio sedmi pogodak ove sezone, od kojih je šest postigao glavom.

Nakon gola slavio je pokazujući na grb kluba, dok su navijači skandirali "Još jednu godinu, Kazemiro".

Kapiten Bruno Fernandes i defanzivac Leni Joro posle meča izrazili su nadu da bi Brazilac mogao da ostane u klubu, ali izvori bliski klubu navode da uprava ne planira da preispita odluku.

Privremeni trener Majkl Kerik takođe je nagovestio da neće biti preokreta.

"Kada se donese odluka, svima je lakše jer znaju kakva je situacija. Njegov uticaj na tim je bio ogroman, kroz liderstvo i važne golove", rekao je Kerik.

Kurir sport / Beta

BONUS VIDEO: