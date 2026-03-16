GVARDIOLA ŠOKIRAO CEO FUDBALSKU SVET: Evo šta je uradio dan pred revanš sa Realom! Da li je ovo zamka za Madriđane?
Trener fudbalera Mančester sitija Pep Gvardiola dao je svojim fudbalerima slobodan dan uoči revanš utakmice osmine finala Lige šampiona protiv Real Madrid, iako njegov tim mora da nadoknadi veliki zaostatak iz prvog meča.
Siti je prošle nedelje u Madridu poražen 0:3, a sva tri gola postigao je Federiko Valverde.
"Igrači su danas kod kuće sa porodicama. Pretpostavljam da će se dopisivati preko 'WhatsAppa', a sutra ćemo se ponovo videti", rekao je Gvardiola dan uoči revanša.
Španski trener priznao je da njegov tim očekuje izuzetno težak zadatak protiv rekordnog 15-strukog šampiona Evrope.
"Nemam neki poseban plan osim da pokušamo. Biće potrebno da odigramo savršenu utakmicu u mnogo segmenata, uz podršku navijača, ali i da neke sudijske odluke budu na našoj strani. Mnogo stvari mora da se poklopi", rekao je Gvardiola.
Revanš meč igra se sutra u Mančesteru, gde će Siti pokušati da napravi veliko iznenađenje i nadoknadi tri gola zaostatka protiv Real Madrida.