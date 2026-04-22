FK Markovac, član opštinske lige Mladenovac, kolektiv je koji okuplja žitelje ovog naselja u magičnoj fudbalskoj igri. Duga tradicija, više od pola veka pokazuje da je fudbal omiljeni sport u ovom mestu.



FK Markovac ima ambicije da u narednom periodu afirmiše mlade fudbalere, a samim tim i pokuša u dogledno vreme da napravi iskorak u takmičenju.

Aleksandar Raketić predsednik FK Markovac Foto: Privatna arhiva

U ligi od 1975. godine

Predsednik FK Markovac Aleksandar Raketić predstavio je ovaj klub.

- Markovac je lokalni fudbalski klub sa bogatom tradicijom i snažnom vezom sa svojom zajednicom. Njegovi počeci datiraju iz 1945. godine, kada je klub najpre igrao u kup utakmicama, dok je 1975. zvanično ušao u ligaško takmičenje. Osnovan sa ciljem da okupi ljubitelje fudbala i razvija mlade talente, klub se ističe borbenošću, timskim duhom i posvećenošću sportu. Iako deluje u manjoj sredini, FK Markovac predstavlja važan simbol za svoje mesto, negujući fer-plej i ljubav prema fudbalu kroz sve generacije - rekao je Aleksandar Raketić.

Klub je na zdravim osnovama, a ambicije u narednom periodu su u skladu sa mogućnostima.

- Trenutno stanje u klubu obeleženo je pozitivnim promenama i stabilizacijom. Sa dolaskom Aleksandra Raketića, iza kog stoji Udruženje građana "Za bolji Markovac - Beljevac i Crkvine", pokrenuta je ozbiljna inicijativa za oporavak kluba. Kroz povratak iskusnih igrača i bolju organizaciju, ekipa je podigla nivo igre i stabilizovala rezultate. FK Markovac se trenutno nalazi u sredini tabele, uz značajno unapređenu atmosferu i odnose unutar kluba, što predstavlja dobru osnovu za dalji napredak. Poseban doprinos daje i počasni predsednik Miloš Berisavac, ujedno i najstariji registrovani igrač na teritoriji opštine Mladenovac, koji svojim iskustvom i angažovanjem na različite načine podržava rad kluba. Ambicije su jasne,cilj nam je vrh tabele i viši rang u narednom periodu.

Mladost i iskustvo

Ponosni su u Markovcu na prvi tim, ali i mlađe kategorije.

- Prvi tim FK Markovac čini spoj mladosti i iskustva, sa igračima uzrasta od 16 do preko 40 godina. Ekipu predvodi trener Aleksandar Saša Marinković i broji oko 30 igrača ukupno, od kojih je sedam mladih fudbalera koji su već uključeni u seniorski pogon. Taj balans između iskusnih i mladih igrača daje ekipi stabilnost, ali i perspektivu za budućnost. Jedan od glavnih ciljeva kluba je da se u narednom periodu dodatno razvije omladinska škola i formiraju mlade selekcije, kako bi se napravila čvrsta baza igrača i obezbedio kontinuitet razvoja FK Markovac.

Zanimljiv je i rivalitet koji gaji FK Markovac.

- Naš najveći rival je FK Međulužje. Upravo ti dueli nose poseban naboj i tradicionalno su najzanimljiviji u sezoni. Ekipe su približnog kvaliteta, pa su utakmice uvek neizvesne i dinamične, što dodatno doprinosi njihovoj atraktivnosti za publiku. Ipak, ono što se posebno naglašava jeste da je fer-plej uvek u prvom planu. Bez obzira na rivalstvo, međusobno poštovanje i sportski duh ostaju najvažniji, što ove utakmice čini ne samo uzbudljivim, već i primerom prave sportske atmosfere.

FK Markovac prvi tim Foto: Privatna arhiva

Klub proslavio pola veka

Interesantno je da klub ima odanu publiku.

- Navijači FK Markovac predstavljaju jedan od najvažnijih delova kluba i pravi su vetar u leđa ekipi. Na svakoj domaćoj utakmici okuplja ih se oko stotinu, a značajan broj ih redovno prati tim i na gostovanjima, što govori o njihovoj odanosti i ljubavi prema klubu. Njihova podrška se jasno oseća na terenu i van njega, i predstavlja snažan motiv igračima. Navijači nedvosmisleno podržavaju aktuelni rad u klubu i doprinose pozitivnoj atmosferi i zajedništvu koje se trenutno gradi u FK Markovac.

Krajem 2025. FK Markovac proslavio 50 godina od osnivanja kluba i 80 godina fudbala u Markovcu.

- Obeležen je značajan jubilej. Tom prilikom organizovano je skromno obeležavanje u krugu najbližih ljudi kluba, igrača i prijatelja, kao znak sećanja i poštovanja prema svemu što je izgrađeno kroz decenije. Istovremeno, najavljena je i veća, svečana proslava koja će uskoro biti organizovana, s obzirom na to da je reč o izuzetno značajnom datumu za klub sa dugom i bogatom istorijom. Predsednik organizacionog odbora za jubilej je Miloš Berisavac koji zajedno sa klubom radi na pripremi događaja dostojnog ovog velikog obeležavanja - objasnio je Aleksandar Raketić.

Čelnici FK Markovac Foto: Privatna arhiva

U FK Markovac kažu da su Aleksandar Raketić i Nikola Radošević, uz doprinos Miloša Berisavca, doneli novu energiju, organizaciju i stabilnost u rad kluba. Takav model zajedništva i posvećenosti predstavlja nešto što bi bilo dragoceno svakom lokalnom klubu i svakoj zajednici, jer upravo na taj način se oživljava sport, jača omladina i gradi zdravo okruženje oko kluba.

Upravni odbor kluba broji devet članova i predstavlja važan oslonac u organizaciji i funkcionisanju FK Markovac. U okviru odbora nalazi se i šef stručnog štaba Aleksandar Saša Marinković, covek koji je u Markovcu proveo više od dve decenije kao igrač i ostavio dubok trag u istoriji kluba. Njegovo dugogodišnje iskustvo, povezanost sa klubom i poznavanje lokalnog fudbala doprinose stabilnosti i jasnom pravcu u radu, kako u sportskom, tako i u organizacionom smislu.

FK Markovac, zajedno sa Udruženjem gradana "Za bolji Markovac, Beljevac i Crkvine", 2025. godine po prvi put je organizovao turnir u malom fudbalu. Ovaj dogadaj predstavlja značajan korak za klub i lokalnu zajednicu i može se posmatrati kao početak jedne nove, lepše sportske epohe u mestu. Očekuje se da turnir u narednom periodu preraste u tradiciju koja će okupljati mlade, sportske ekipe i ljubitelje fudbala, uz još jaču podršku zajednice i dalji razvoj sporta u Markovcu.