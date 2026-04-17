NERO-AZURI HLADE ŠAMPANJAC: Inter ubedljiv protiv Kaljarija za plus 12
Fudbaleri Intera pobedili su večeras u Milanu ekipu Kaljarija sa 3:0, u utakmici 33. kola italijanske Serije A.
Golove za pobedu Intera postigli su Markus Tiram u 52, Nikolo Barela u 56. i Pjotr Zjelinski u drugom minutu sudijske nadoknade.
Serija A 2025/26
Posle treće uzastopne pobede Inter na prvom mestu Serije A ima 78 bodova, 12 više od drugoplasiranog Napolija, uz utakmicu više.
Kaljari pet utakmica pre kraja prvenstva zauzima 16. mesto sa 33 boda.
U narednom kolu Inter gostuje Torinu, a Kaljari dočekuje Atalantu.
