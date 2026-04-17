Fudbaleri Intera pobedili su večeras u Milanu ekipu Kaljarija sa 3:0, u utakmici 33. kola italijanske Serije A.

Golove za pobedu Intera postigli su Markus Tiram u 52, Nikolo Barela u 56. i Pjotr Zjelinski u drugom minutu sudijske nadoknade.

Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

Posle treće uzastopne pobede Inter na prvom mestu Serije A ima 78 bodova, 12 više od drugoplasiranog Napolija, uz utakmicu više.

Kaljari pet utakmica pre kraja prvenstva zauzima 16. mesto sa 33 boda.

U narednom kolu Inter gostuje Torinu, a Kaljari dočekuje Atalantu.

Fjorentina, Lacio, Serija A
Tarik Muharemović

