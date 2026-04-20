Četvorica fudbalera Real Madrida nisu želela da putuju sa ekipom na gostujuću utakmicu.
NEZAPAMĆENI SKANDAL TRESE REAL MADRID! Fudbaleri odbili da putuju na utakmicu!
Prema navodima koji su stigli iz Španije radi se o utakmici koja je u okviru 27. kola La Lige odigrana u Selti 6. marta.
Real Madrid je uz određene muke stigao do pobede pogotkom u 95. minutu, a sada se pojavila informacija o fudbalerima koji nisu hteli da idu na tu utakmicu.
Novinar Pepe Alvarez, poznat po vestima iz Real Madrida, saopštio je četiri imena.
Fudbaleri Reala u napadu na Slavka Vinčića
Fudbaleri koji navodno nisu želeli da putuju sa ekipom su Raul Asensio, Dani Karvahal, Kamavinga i Alvaro Kareras.
Asensio je odigrao celu utakmicu, a Karvahal je bio na klupi, dok Kamavinka i Kareras nisu bili u sastavu.
Nije poznato na koji način su Madriđani rešili problem, ali ovakve informacije izazvale su brojne i burne reakcije, posebno među navijačima Reala.
