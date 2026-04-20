Prema navodima koji su stigli iz Španije radi se o utakmici koja je u okviru 27. kola La Lige odigrana u Selti 6. marta.

Real Madrid je uz određene muke stigao do pobede pogotkom u 95. minutu, a sada se pojavila informacija o fudbalerima koji nisu hteli da idu na tu utakmicu.

Novinar Pepe Alvarez, poznat po vestima iz Real Madrida, saopštio je četiri imena.

Fudbaleri Reala u napadu na Slavka Vinčića

Fudbaleri koji navodno nisu želeli da putuju sa ekipom su Raul Asensio, Dani Karvahal, Kamavinga i Alvaro Kareras.

Asensio je odigrao celu utakmicu, a Karvahal je bio na klupi, dok Kamavinka i Kareras nisu bili u sastavu.

Nije poznato na koji način su Madriđani rešili problem, ali ovakve informacije izazvale su brojne i burne reakcije, posebno među navijačima Reala.

