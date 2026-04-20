Santos je razočarao svoje navijače, pošto je u 12. kolu brazilskog prvenstva na svom terenu doživeo poraz od Fluminensea (2:3).

U dva navrata Santos je imao prednost na ovom meču, ali su borbeni posle velikog preokreta na kraju došli do trijumfa.

Po završetku meča na udaru navijača Santosa našao se proslavljeni brazilski as Nejmar. Navijači su ga žestoko izviždali dok je napuštao teren. Dok su zvižduci odjekivali stadionom Nejmar je zapušio uši i tako izazvao još veće nezadovoljstvo ogorčenih navijača.

Pristalice Santosa posebno je iznervirao potez koji je Brazilac napravio u nadoknadi meča. Dok je njegov tim gubio, Nejmar se poigravao na sredini terena. Pokušao je atraktivno da lobuje jednog igrača Flumenensa, ali to mu nije pošlo za rukom. Njegova nonšalantnost izazvala je žestok bes navijača, koji nisu mogli da veruju šta čovek radi na terenu dok njegov tim juri zaostatak.