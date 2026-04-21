Fudbaler Mančester sitija Erling Haland rekao je da je defanzivac Arsenala Gabrijel trebalo da dobije crveni karton zbog pokušaja da ga udari glavom.

Siti je juče pobedio Arsenal sa 2:1, u utakmici 33. kola Premijer lige, a pobednički gol postigao je Haland koji je u toj situaciji nadmudrio Brazilca. Nakon toga su njih dvojica ušli u sukob, Gabrijel je naslonio glavu na napadača Sitija, ali je izbegao isključenje dobivši samo žuti karton.

Mančester siti - Arsenal, 19.4.2026.

"Mislim da je to crveni karton i verovatno se većina slaže sa mnom. Da sam pao kao svaki drugi igrač, dobio bi crveni, ali to nije nešto što bih ja uradio. Otac me je naučio da ostanem na nogama", rekao je Haland, prenosi danas Skaj sport.

"Da li je trebalo da padnem? Možda. Tada bi bilo lakše. Ali nisam i dobio sam žuti karton, ne znam zašto", dodao je Haland.

Siti je sada drugi na tabeli Premijer lige sa 67 bodova, tri boda manje i utakmicom manje od Arsenala, koji je pretrpeo drugi uzastopni poraz.

Ekipa Pepa Gvardiole će u sredu igrati na gostujućem terenu protiv Barnlija i pobedom bi mogla da se izjednači sa Arsenalom.

Beta

