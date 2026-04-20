Poručio je Francuz da postoji velika šansa da će ostati na Enfildu i sledeće sezone.

Trenutni ugovor francuskog fudbalera ističe ovog leta, pet godina nakon što je došao u Liverpul iz Lajpciga za 35 miliona funti.

Govoreći posle pobede Liverpula protiv Evertona, ovaj 26-godišnjak je insistirao da njegova budućnost nikada nije dovedena u pitanje, implicirajući da je sportskom direktoru Ričardu Hejzu od početka pregovora govorio da ne želi da ode.

"Mnogo toga se govorilo, ali mi smo dugo pregovarali sa klubom i blizu smo dogovora. Mislim da su svi želeli da to bude što pre, ali smo na dobrom putu. Svakako postoji velika šansa da budem ovde sledeće sezone. Ovo je ono što sam oduvek želeo", rekao je Ibrahima Konate, prenosi "BBC".

Ibrahima Konate u dresu Liverpul

Upitan zašto se odugovlači do aprila, Konate se osvrnuo na situaciju sa ugovorima saigrača Virdžila van Dajka i Mohameda Salaha prošle sezone, rekavši da je "potpuno ista" i "možda klub to želi".

Konate je odigrao 113 utakmica u Premijer ligi otkako se pridružio "crvenima", pomažući im da osvoje titulu prošle sezone, kao i FA kup i Liga kup 2022. godine.

Liverpul će završiti sezonu bez trofeja, ali je u dobroj poziciji da izbori Ligu šampiona naredne sezone. Trenutno je peti na tabeli, sa sedam bodova više od šestoplasiranog Čelsija.

"Bila je ovo loša sezona za standard Liverpula. I ako završimo među prva četiri, sigurno nećemo biti srećni", rekao je Konate.

