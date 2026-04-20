Radnik je imenovao Dušana Đorđevića za novog šefa stručnog štaba, čime se iskusni trener po treći put vraća na klupu ekipe iz Surdulice, prenosi Mocartsport.

Do promene je došlo nakon odlaska dosadašnjeg trenera Marka Jakšića, koji je preuzeo Čukarički, dok je tim u prethodnom periodu kao vršilac dužnosti vodio Predrag Ranđelović, koji će ostati u klubu kao deo stručnog štaba.

Đorđević je već radio u Radniku, najpre u sezoni 2021/22, kada je ekipu doveo do desetog mesta na tabeli, a zatim i početkom ove godine, u znatno težim okolnostima borbe za opstanak.

Prema najavama, njegov zadatak biće da privede kraju aktuelnu sezonu, a potom i da kroz letnje pripreme i selekciju sastava pripremi tim za naredni šampionat.

Radnik naredni meč igra u sredu na domaćem terenu protiv Novog Pazara, dok će u sledećem kolu gostovati OFK Beogradu.

Đorđević je u tekućoj sezoni već vodio Spartak iz Subotice, ali je klub napustio nakon serije slabih rezultata.

Tokom karijere radio je i u Čukaričkom i Napretku, a kratko je obavljao i funkciju selektora mlade reprezentacije Srbije.

Kurir sport / Sportske.net