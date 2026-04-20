Iako Marko Arnautović ove dane provodi u slavljeničkoj atmosferi, obeleživši 37. rođendan i jurišajući na "duplu krunu" sa Crvenom zvezdom, njegov put nije uvek bio posut ružama.

Gostujući u podkastu „Servus“, on se prisetio mračnijeg perioda svoje karijere, osvrnuvši se na teške trenutke koje je preživeo u Kini tokom pandemije korona virusa.

- Morao sam da prođem deset provera, pet testova krvi, i još toliko briseva nosa i usta. Potom sam dve nedelje bio u karantinu – bez prozora. Nisam imao peškire za dve nedelje. Vrlo male hrane sam dobijao. Bilo je užasno. Upao sam u tešku depresiju. Bilo je baš ozbiljno, i niko nije to znao - izjavio je Arnautović, pa dodao:

- Nikada nisam pio tablete protiv depresije. Iskreno - plašim se tih stvari.

Nakon kratke epizode u Kini, Arnautović se vratio evropskom fudbalu, prvo zaduživši dres Bolonje. Odlične partije preporučile su ga milanskom Interu, da bi na kraju, na opšte oduševljenje navijača, ostvario transfer u Crvenu zvezdu.