"UPAO SAM U TEŠKU DEPRESIJU! BILO JE BAŠ OZBILJNO..." Marko Arnautović šokirao! Niko nije znao da je napadač Zvezde prošao kroz pakao: "Nisam pio tablete"
Iako Marko Arnautović ove dane provodi u slavljeničkoj atmosferi, obeleživši 37. rođendan i jurišajući na "duplu krunu" sa Crvenom zvezdom, njegov put nije uvek bio posut ružama.
Gostujući u podkastu „Servus“, on se prisetio mračnijeg perioda svoje karijere, osvrnuvši se na teške trenutke koje je preživeo u Kini tokom pandemije korona virusa.
- Morao sam da prođem deset provera, pet testova krvi, i još toliko briseva nosa i usta. Potom sam dve nedelje bio u karantinu – bez prozora. Nisam imao peškire za dve nedelje. Vrlo male hrane sam dobijao. Bilo je užasno. Upao sam u tešku depresiju. Bilo je baš ozbiljno, i niko nije to znao - izjavio je Arnautović, pa dodao:
- Nikada nisam pio tablete protiv depresije. Iskreno - plašim se tih stvari.
Nakon kratke epizode u Kini, Arnautović se vratio evropskom fudbalu, prvo zaduživši dres Bolonje. Odlične partije preporučile su ga milanskom Interu, da bi na kraju, na opšte oduševljenje navijača, ostvario transfer u Crvenu zvezdu.