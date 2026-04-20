Slušaj vest

Crvena zvezda će u nedelju, 26. aprila, od 18 časova, na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu, dočekati gradskog rivala, ekipu Partizana, u utakmici 33. kola Super lige Srbije.

Beogradski crveno-beli su prvi na tabeli plej-ofa Super lige Srbije sa 78 bodova, dok je Partizan drugi sa 64 boda.

Crvena zvezda - Partizan: 178. večiti derbi

Cene ulaznica za 179. "večiti" derbi su: Sever - 600 dinara Istok - 1000 dinara Zapad - 1200 dinara Tribina "Siniša Mihajlović" - 2500 dinara Prodaja ulaznica na blagajnama stadiona "Rajko Mitić" biće omogućena u petak od 10 do 18 časova, u subotu od 10 do 16 časova, i u nedelju od 10 časova do početka utakmice.

Obe ekipe će pre ove utakmice odigrati još jedan meč u plej-ofu Super lige Srbije. Crvena zvezda će u sredu, 22. aprila, igrati na gostujućem terenu u Pančevu protiv Železničara, dok Partizan istog dana očekuje duel u Novom Sadu protiv domaće Vojvodine.