Loše vesti stižu u Humsku...

Fudbalski klub Partizan nije dobio UEFA licencu za narednu sezonu, saznaje "Sport klub".

Predrag Mijatović Foto: Starsport, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

- Prema vestima sa lica mesta, Partizanova dokumentacija ima nekoliko propusta. Navodno, reč je o detaljima vezanim za finansije i probijanju pojedinih rokova. Komisija za licenciranje, sledeći detaljno uputstva, donela je negativnu odluku. Partizanu ostaje mogućnost žalbe drugostepenom organu u postupku licenciranja. Odluka komisije za žalbe, pod uslovom da iz Humske stigne konkretan prigovor, mogla bi da se očekuje tek u maju - navodi pomenuti portal.

Partizan je određene finansijske probleme uspeo da reši u martu i dostavio prijavu FSS i UEFA zbog licence.

Prodali su Andreja Kostića Milanu i zaradili 3,5 miliona evra, ali to nije bilo dovoljno.

Grobari, Humska, Južna tribina, Partizan