Savršeno dizajnirana i bogata relevantnim podacima, ona na jednom mestu donosi sve ključne aktivnosti i rezultate Saveza u proteklih godinu dana, dostupne i delegatima i široj javnosti.

Kroz pažljivo koncipirane celine, brošura prikazuje kako je Savez u izveštajnom periodu delovao strateški, postavljajući temelje sistema zasnovanog na jasnim pravilima, definisanim standardima i podeljenoj odgovornosti.

Poseban akcenat stavljen je na povezivanje svih segmenata: infrastrukture, takmičenja, razvoja mladih igrača i organizacije, sa ciljem da fudbal u Srbiji funkcioniše kao jedinstven i održiv sistem .

Dokument detaljno obrađuje ključne projekte poput izgradnje novih terena i unapređenja infrastrukture, reforme takmičenja, uključujući Super ligu, kao i razvoj sudijske organizacije kroz uvođenje novih standarda.

Istovremeno, značajan prostor posvećen je reprezentativnom fudbalu, od promena u A selekciji i početka novog ciklusa, do kontinuiteta rada sa mlađim kategorijama i jasne vizije njihovog razvoja.

Posebnu dimenziju brošuri daju teme koje se odnose na budućnost: razvoj mladih igrača, jačanje ženskog fudbala i futsala, projekti dijaspore, kao i inicijativa „Nova era srpskog fudbala“, koja kroz konkretna kadrovska rešenja i sistemske promene definiše pravac daljeg razvoja. U tom kontekstu, jasno se ističe ideja jednog sistema, jedinstvene vizije i dugoročnog napretka.

Uz to, brošura ne zanemaruje ni organizacioni i komunikacioni aspekt rada Saveza, od međunarodne saradnje sa UEFA i FIFA, preko marketinških aktivnosti i jačanja identiteta reprezentacije, do digitalnih inovacija i unapređenja odnosa sa navijačima.

Na kraju, kroz pregled najvažnijih događaja, priznanja i planova za budućnost, ova publikacija zaokružuje jednu godinu rada, ali i postavlja jasne temelje za naredni period. Brošura koju možete videti i na našem linku je jedna vrsta retrospektive, ali i smernica, dokument vizije i potvrda opredeljenja da se srpski fudbal razvija planski, odgovorno i dugoročno.

