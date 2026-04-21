Slušaj vest

Poznati srpski fudbalski trener, Dragan Okuka, prisetio se perioda koji je proveo na klupi Obilića i saradnje sa Željkom Ražnatovićem Arkanom.

Jedan od klubova koji je obeležio istoriju jugoslovenskog fudbala jeste FK Obilić, a svakako najzaslužniji za to bio je upravo Arkan.

Obilić je u sezoni 1997/98 prekinuo dominaciju večitih beogradskih rivala i postao šampion SR Jugoslavije. Bila je prva i poslednja titula u istoriji kluba sa Vračara, a stigla je u trenutku kada je klub vodio osnivač i komandant paravojne Srpske dobrovoljačke garde poznate kao Arkanovi tigrovi.

1/9 Vidi galeriju ARKANOVO MEZIMČE DOŽIVELO TRAGIČNU SUDBINU! Obilić - Komandantov šampion, Cecina noćna mora i klub koji DANAS NE POSTOJI! Foto: Starsport©

Trener šampionske ekipe Obilića bio je naš poznati stručnjak Dragan Okuka. On je u zanimljivom razgovoru sa Andrijom Gerićem u Mondo podkastu "Priča za medalju" otkrio kako je izgledalo biti trener u Arkanovom klubu.

"Nisam bio projektovan da budem trener Obilića, za početak. U to vreme se poziv Obilića nije mogao odbiti, niti smeo. Bio sam trener Čukaričkog. Pokojni Bata Bulatović me je predložio, mada nisam imao želju - u Čukaričkom sam imao sve. Prve godine smo bili peti, igrali smo Evropu. Međutim, taj poziv nije mogao da se odbije", započeo je priču Okuka.

Dragan Okuka Foto: Starsport/Srđan Stevanović

Arkan je odmah jasno stavio do znanja da želi da Obilić bude šampion države.

"Tad je Obilić bio treći na tabeli, a Arkan je hteo da bude prvi - ispred Zvezde, sa Dejanom Stankovićem, protiv Partizana, koji je bio sa Tumbakovićem, sa čuvenim timom. Rekao je: 'Ti meni trebaš da pobedimo Zvezdu, Partizan, Vojvodinu i da budemo prvaci. Zato mi treba trener'. Nisam mogao da odbijem", kaže Okuka i dodaje:

"Arkan je kao predsednik kluba bio neverovatan, igrači su sve imali. Selektovao je ekipu, disciplinovao je. Nije bilo pušenja, nije bilo alkohola, sve je kontrolisao. Nismo izlazili iz karantina. Nije bilo zalizanih, nije bilo brada, neobrijanih. Takva je bila disciplina u Obiliću. Doveo je (Živojina) Juškića, (Nenada) Grozdića, (Ivana) Vukomanovića, (Marjana) Živkovića, golmana (Nenada) Lukića. Doveo je igrače koji su 90 minuta na terenu trčali. Mogao je samo da me pozove, izražavao se pežorativno i kaže 'ona ti magarčina stoji'. Svi su morali da trče, za razliku od Zvezde i Partizana, koji su bili daleko kvalitetniji. Oni su možda 70 minuta trčali. A Obilić je 100 minuta trčao."

Dragan Okuka Foto: Starsport©

Kvalifikacije za LŠ

Okuka je otkrio da je Ražnatović priželjkivao Bajern u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

"Kad smo postali prvaci, to je interesantna priča. Bilo je žrebanje za Ligu šampiona. Prvo kolo mi igramo sa Vestmanaejom, prvakom Islanda. To nije loša ekipa, ali za Arkana se to podrazumevalo da ćemo ih dobiti. Posle toga je navijao da izvučemo Bajern Minhen. Navijao je za to, jer dobija najveći publicitet i dobijao je najveći novac od TV prava. Nemci su najviše plaćali, ne znam da li je Obilić dobio milion i po ili dva miliona. Ali dobio je veliki novac", kaže Okuka.

Otkaz

Nije imao nikakvih problema kao trener Obilića, imao je dobru saradnju sa Arkanom, ali nakon osvajanja titule osetio je da se Ražnatovićev odnos prema njemu promenio.

"Kada smo postali prvaci već se tu zaljuljalo na neki način. Proglasili su ga za ratnog zločinca. Cecu je postavio za predsednicu kluba, ali Arkan nije mogao da putuje. Nisam izgubio nijednu utakmicu u Obiliću, a 20 sam ih odigrao. Tad je počelo da se priča kako se izdižem i kako je to moja zasluga, pričali su to ljudi oko njega. Osetio sam da se menja odnos prema meni. Pred utakmicu sa Vestmanaejom i Bajernom počeo je da me zove 'šefe', a pre toga me je od milja zvao 'Hokuka'. To je bio prvi znak da se nešto sprema", Kaže Okuka i dodaje:

"Pobedili smo Vestmanaeju i čekala nas je utakmica sa Bajernom. Međutim, pre tog meča igramo protiv Milicionarom, prvo kolo prvenstva. Pred tu utakmicu, a nikad nije to tražio od mene, zvao me je da pita sa kojom ekipom ću igrati. Pričali su mi kakve probleme su imali prethodnici, ali ja nikad nisam imao probleme, do tog trenutka. Da li sam radio onako kako je on mislio, pa me zbog toga nije dirao... Prvi put mi je tražio da mu kažem ko će igrati, smatrao sam da bi neki igrači trebalo da odmore, zbog susreta sa Bajernom. Nisam očekivao da će utakmica sa Milicionarom biti teška, kao što je bila."

Neočekivan otkaz

Tri dana pred meč sa Bajernom Okuka je dobio otkaz u Obiliću.

"Govorio mi je: 'Muriju, treba da dobijete 5:0.' A, 'murija' su njegovi ljudi. Probao sam da izbalansiram. Da sam znao da će da me smene tri dana pre Bajerna, stavio bih sve igrače koje je tražio. Ne bih razmišljao. Razmišljao sam, nije valjda tolika budala da me smeni pred ovu utakmicu, ako stavim igrače koje smatram da treba da stavim. Na kraju sam mu rekao: 'Onaj tim koji bude igrao protiv Milicije, igraće i protiv Bajerna'.

"Na utakmici protiv "milicije" bilo je dosta problema. Završili smo je 0:0, ali igrač utakmice je bio Milorad Korać, golman. U 35. minutu (Nenad) Lalatović je imao neverovatan start i rasekao je nogu Grozdiću. Onda se desila vrlo neprijatna situacija, došao je na klupu i rekao 'Izbio si mi pet miliona iz džepa', misleći da je Grozdiću pukla noga, ali je uspeo da igra protiv Bajerna. Lalatović je isključen, a mi i sa igračem više nasamo uspeli da pobedimo, ali smo odigrali nerešeno."

Priznao je da ga je iznenadila Arkanova odluka.

"Smenio me je, nisam očekivao. Bila je subota, u ponedeljak putujemo u Minhen. Jednom prilikom, kasnije, je rekao da mu je najveća greška što me je smenio", otkrio je poznati trener.