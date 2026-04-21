Vasilije Kostov, mladi fudbaler Crvene zvezde, doživeo je veliku čast da u italijanskim medijima bude predstavljen na impresivan način.

Momak koji ove sezone sa velikim uspehom nosi crveno-beli dresVasilije Kostov, a koji će 11. maja napuniti 18 godina, već se našao na spisku potencijalnih želja PSŽ, Arsenala, Intera, Milana, Bajerna, Dortmunda i drugih brojnih evropskih klubova.

Novinar italijanskog sportskog lista "Corriere dello Sport" Stefano Kiofi birao je reči, kada je u pitanju 17-godišnji fudbaler Crvene zvezde, poredeći ga sa legendarnim Draganom Stojkovićem Piksijem i nazvavši ga srpskim fudbalskim čarobnjakom Hari Poterom.

"Na stadionu Marakana, hramu Crvene zvezde, zavlada gotovo religiozna tišina kada lopta dođe do Vasilija Kostova, jer ga svi smatraju svojevrsnim Harijem Poterom. Izmišlja poteze i menja tok igre. Ne poznaje tremu niti strah od rizika, pišu srpski mediji. Sa 17 godina i četiri meseca, lansirao ga je Dejan Stanković, a on je u derbiju "zaledio" Partizan golom iz "panjenke". Čista drskost i samopouzdanje kakvo se u Beogradu nije videlo još od vremena Dragana Stojkovića - piše u tekstu uglednog italijanskog lista.

Vasilije Kostov u srpskoj reprezentaciji, u društvu bivšeg selektora Dragana Stojkovića Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Znaju Italijani dobro koji klubovi prate Vasilija Kostova.

- Desnonog, rođen 2008. godine, visok 176 centimetara, iz Beograda - Vasilije je nova senzacija srpskog fudbala. Arsenal ga je već skautirao preko svojih ljudi, Marka Kurtisa i Džona Jensena, koji su radili u skauting sektoru pod vođstvom Mauricija Mikelija, bivšeg direktora Napolija. "Tobdžije" su već kontaktirale Crvenu zvezdu i rade na tome da ga dovedu u Premijer ligu. Zainteresovan je i Bajern, dok se poslednjih nedelja u trku uključio i Inter. Crvena zvezda traži 18.000.000 evra uz dodatne bonuse.

Vasilije Kostov i trener Crvene zvezde Dejan Stanković Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Vasilije Kostov igrao je kao lider u dresu Crvene zvezde, u Ligi Evrope i domaćem prvenstvu.

- Sezona Kostova prepuna je vrhunskih poteza: 11 golova i sedam asistencija u prvenstvu, kao i dva gola u Ligi Evrope. Međutim, Vasilije je napredovao i u defanzivi - pokazuje disciplinu, požrtvovanje i potpuno razumevanje balansa u sistemu 4-2-3-1 koji forsira Dejan Stanković. Vrši pritisak, ulazi u duele i pomaže saigračima. Nije slučajno što ga je bivši selektor Dragan Stojković već priključio A reprezentaciji - debitovao je 11. oktobra 2025. u porazu od Albanije (0:1). Kostov zna kada da ubrza igru, a kada da je smiri. Ima ugovor do 2028. godine, a Crvena zvezda se sprema za istorijski transfer - završava tekst Italijan.

Kurir sport/Corriere dello Sport