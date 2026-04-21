Kao da imaju malo problem, pa su rešili da zarate međusobno. Sujete i lični stavovi postali su glavni. Partizan periferni. U celoj priči tri Ljajić, Lazović, Forcan preuzeo je dirigentsku palicu. I polomio je.

Dobili su priliku (mada pre će biti da je to "vruć krompir") i nisu je iskoristili. Niko ih nije terao da se toga uhvate. Sami su silno želeli. Pokazali su da nisu spremni da vode Partizan u budućnosti.

Sledeći koju tu šansu čeka je Predrag Mijatović. On će je, po svemu sudeći, dobiti. Onda ćemo videti da li on može da vodi sistem kao što je Partizan.

Šta (ni)su uradili Ljajić, Lazović i Forcan?

Da li su pokušali da reše nagomilane, dnevne, probleme? Jesu. Da li su uspeli? Nisu. Veliku nedaću sa neophodnim saniranjem duga za dobijanje licence, rešili su katastrofalnom prodajom Kostića.

Rukovodstvo Fudbalskog kluba Partizan mora da bude sposobno da pronađe novac za funkcionisanje kluba. To je njihova najvažnija obaveza. Ako to nisu u stanju - onda nisu za Partizan. Prosto je. Šta onda oni uopšte donose klubu, ako ne donose novac?

Ljubav prema Partizanu nije sporna i niko tu neće slovo da im kaže, ali ne može da se vodi klub kao što je Partizan uz argument "volim ga". Za rukovođenje takvim sistemom potrebno je mnogo više.

Za početak (elementarno) je potrebno da se pojavljujete na Skupštini FSS i da na sve načine utičete na položaj Partizana u FSS i srpskom fudbalu. I vrapci na grani znaju koliko su tu crno-beli u kanalu. Sigurno da rešenje za to nije da se Lazović, kao ovlašćeno lice, ne pojavljuje na Skupštini FSS.

Kuknjava na negativne tekstovu medijima je postala mantra ih Humske 1. Da se niste međusobno svađali i da se rešavali probleme (kao što je to bio slučaj na početku mandata) ne bi bilo negativnih tekstova. Krajnje prosto. Ovako, rukovodioci Partizana sami su dali medijima tonu materijala...

Da li je Mijatović rešenje?

Pokazaće vreme. Situacija u Partizanu je takva da bi teško mogli da kažemo i da je Florentino Perez dobro rešenje. Ako se i naziralo svetlo na kraju tunela, međusobne svađe rukovodstva su ga ugasile.

Mijatović se tu povukao i prepustio ostatku rukovodstva da pokaže šta ume. To se ispostavilo kao dobar potez po legendarnog asa, jer ostatak uprave nije uspeo da uradi ama baš ništa.

Šta su argumenti na strani Mijatovića: Svoj posao je radio jako dobro. Kao potpredsednik za sportska pitanja napravio je hrabar potez sa mladim timom. Rasčistio je zatečeni "krš" i napravio ultra mlad tim koji se ispostavio kao pun pogodak. Sa druge strane, grešio je sa trenerima. Tu nije vukao dobre poteze.

Činjenica je da je klub mnogo bolje funkcionisao dok se Mijatović pitao za svoj, ali i finansijski deo poslovanja.

Poprilično je lak izbor između trenutne dve opcije koje se nalaze u Humskoj ulici.