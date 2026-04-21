Marko Arnautović bez zadrške je govorio u velikom intervjuu za austrijski Servus TV - o životu u Beogradu, pritisku igranja za Crvenu zvezdu, ali i najmračnijem periodu karijere, kada je tokom boravka u Kini vodio tešku bitku sa depresijom.

Iskusni napadač i kapiten Austrije dotakao se svega - od porodice i burne mladosti, preko odnosa sa medijima, pa do toga zašto današnji fudbal naziva "robotskim".

Beograd i Zvezda - san i pritisak

Kako kaže, dolazak u Beograd nadmašio je njegova očekivanja.

"Dobro je. Da budem iskren, prijatno sam iznenađen. U početku sam mislio da postoji veliki pritisak od strane navijača i kluba, jer Crvena zvezda je najveći klub u Srbiji, ali za sada sve ide savršeno i vrlo sam srećan što sam ovde".

Na pitanje o životu van terena i reakcijama navijača, Arnautović je jasan:

"Ljudi vas prepoznaju, žele fotografiju - to je normalno. Fudbal je ovde ogroman, ali nije ništa drugačije nego u Austriji ili Italiji. Nemam nikakav problem s tim".

Sezona ide po planu, trofeji su na vidiku, ali emocija je - posebna.

"Apsolutno. Ovo je moj dečački klub. Kada sam došao, sve je delovalo lako, ali čim krenu lošiji rezultati, oseti se pravi pritisak. Ako uzmemo titulu i Kup, to će biti ostvarenje sna. Sledeći cilj je iskorak u Evropi".

Posebno pamti večiti derbi.

"Mislim da nema ničeg boljeg. Pun stadion, porodica na tribinama, pobeda 3:0 i gol… To je bilo sve što sam mogao da poželim".

Novac, slava i greške iz mladosti

Arnautović bez ustručavanja priznaje da je pravio greške.

"Kad postaneš poznat, odjednom svi žele da ti budu prijatelji… I ljubavnice. Moraš da paziš. Ja sam u mladosti reagovao impulsivno. Otac mi je govorio: ‘Razmisli deset puta, pa pričaj jednom’. Kod mene je bilo obrnuto".

Dotakao se i čuvenih incidenata koji ga i danas prate:

"Govorio sam šta mi prvo padne na pamet i to me je koštalo. Neke stvari su izvučene iz konteksta, ali sam kao javna ličnost morao bolje da reagujem".

Austrija - San Marino Foto: GEORG HOCHMUTH / AFP / Profimedia

Zanimljivo je i poređenje sa Davidom Alabom:

"On je uvek bio miran, disciplinovan. Išao je i on u provod, ali se oko njega nije dizala tolika fama. Kod mene je svaka sitnica bila problem".

Kina, korona i borba sa depresijom

Jedan od najtežih perioda bio je odlazak u Kinu, naročito tokom pandemije.

"Iskreno, možda je to bila greška - zbog korone. Bio sam u izolaciji, sam u hotelu, bez kontakta sa porodicom… Tada sam se pitao: ‘Zašto sam ovo uradio?’"

Opis uslova zvuči gotovo nestvarno:

"Dve nedelje bez izlaska iz sobe, bez prozora, minimalni uslovi… prošao sam to tri puta. U jednom trenutku sam rekao: ‘Da li je vredno novca?’"

Tada dolazi i najteže priznanje:

"Upao sam u duboku depresiju, a niko nije znao kroz šta prolazim. Bio sam blizu da potražim pomoć lekovima, ali nisam. Spasili su me razgovori sa porodicom".

Suze Marka Arnautovića Foto: GEORG HOCHMUTH / AFP / Profimedia

Na kraju je presekao:

"Kakav novac? Ništa nije važnije od porodice. Hoću da budem sa njima, da živim normalno".

Ljubav koja ga je promenila

Veliki deo života danas duguje supruzi Sari, sa kojom je više od 15 godina.

Njihova priča počela je neobično - ona ga je više puta “spustila na zemlju”.

"Pozvao sam je u Milano, a ona mi je rekla da dođem u Bremen ako želim da je upoznam. To me je potpuno izbacilo iz takta".

Ipak, baš to ga je privuklo.

"Da, upravo to. Nije bila kao druge. A kad sam je video kako pomaže mojoj majci u kući, znao sam - to je to".

Danas kaže da je porodica njegov centar sveta:

"Ne postoji savršena veza, imali smo i teške periode, ali ne mogu bez nje. To je to".

"Danas je fudbal robotizovan"

Arnautović smatra da se igra drastično promenila:

"Ranije si izlazio na teren da uživaš. Danas je sve statistika, sve se meri. Postao si robot".

Ipak, uživa u novim generacijama:

"Volim da gledam Jamala i Pedrija. To je čista magija, takvi igrači su nekada bili normalna pojava".

Ali upozorava:

"Samo ih ostavite na miru. Nemojte da ih uništavate pritiskom. Ljudi danas nemaju poštovanja".

Poruka za kraj

Iskusni napadač završio je snažnom porukom mladima:

"Nikada ne odustajte i nikada ne prestajte da sanjate. Radite na sebi i slušajte roditelje - porodica je najvažnija stvar na svetu".

