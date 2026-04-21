BAJERN KRENUO PO GORDONA - NJUKASL ODREDIO CENU! Gigant iz Minhena moraće da odreši kesu!
Nije tajna, već neko vreme se pominje da je Entoni Gordon meta Bajerna iz Minhena, žele u svojim redovima verovatno najveću zvezdu Njukasla, ali do sada nije bilo zvaničnih kontakata klubova, već se samo opipava puls.
I sada nam stiže priča od engleskog "Tajmsa" gde navode da je Njukasl odredio cenu za ovog fudbalera.
Ukoliko ga Bajern bude želeo u Minhenu, moraće da isplati 75 miliona funti, što je preko 86 miliona evra.
Takođe, Gordon je otvoren za transfer, ali Bajern je očekivao da bi mogao da ga dobije po ceni od oko 60-65 miliona evra.
Da li će Bajern pristati na ovu cenu?
Iz ovog ugla, teško, jer mu mesto nije zagarantovano u startnoj postavi, a recimo i da su Luisa Dijaza platili nešto manje, 75 miliona evra.
Kurir sport / Sportske.net
BONUS VIDEO: