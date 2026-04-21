Slušaj vest

Nije tajna, već neko vreme se pominje da je Entoni Gordon meta Bajerna iz Minhena, žele u svojim redovima verovatno najveću zvezdu Njukasla, ali do sada nije bilo zvaničnih kontakata klubova, već se samo opipava puls.

I sada nam stiže priča od engleskog "Tajmsa" gde navode da je Njukasl odredio cenu za ovog fudbalera.

Ukoliko ga Bajern bude želeo u Minhenu, moraće da isplati 75 miliona funti, što je preko 86 miliona evra.

1/5 Vidi galeriju Entoni Gordon Foto: imago sportfotodienst / Profimedia, Phil Bryan/News Images / Zuma Press / Profimedia, Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Takođe, Gordon je otvoren za transfer, ali Bajern je očekivao da bi mogao da ga dobije po ceni od oko 60-65 miliona evra.

Da li će Bajern pristati na ovu cenu?

Iz ovog ugla, teško, jer mu mesto nije zagarantovano u startnoj postavi, a recimo i da su Luisa Dijaza platili nešto manje, 75 miliona evra.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: