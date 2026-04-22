NEVEROVATNA PRIČA O HEROJU JEZIVE TRAGEDIJE U KRAN-MONTANI! Uleteo u vatru da spase devojku, pa zadobio teške povrede! Par meseci kasnije potpisao prvi ugovor!
Francuski fudbaler Tairi Dos Santos potpisao je prvi profesionalni ugovor sa Mecom, samo nekoliko meseci nakon što je preživeo tragičan požar u Švajcarskoj.
Devetnaestogodišnji defanzivac teško je povređen u požaru u baru u ski-centru Kran-Montana u ranim jutarnjim satima 1. januara, kada je život izgubila 41 osoba, dok je više od 100 povređeno.
Klub je u ponedeljak uveče saopštio da je Dos Santos potpisao jednogodišnji profesionalni ugovor, devet dana nakon što se vratio na teren nastupom za rezervni tim. Njegov povratak zabeležen je 11. aprila u petom rangu francuskog fudbala.
"Ovaj trenutak ima još posebnije značenje nakon teških meseci koje sam proveo u bolnici. Ovo iskušenje me je ojačalo i naučilo da nikada ne odustajem", rekao je Dos Santos u saopštenju kluba.
Mladi fudbaler, koji ima porodične veze sa Zelenortskim Ostrvima, član je Meca još od osme godine.
Mec se trenutno nalazi na poslednjem mestu Lige 1 i naredne sezone će igrati u drugom rangu takmičenja.
Herojski gest
Mladi Dos Santos rizikovao je svoj život da bi spasao svoju devojku Kolin.
O herojskom potezu fudbalera nakon tragedije u Švajcarskoj govorio je njegov agetnt Krisof Huto.
"Tairi je bio na prvom spratu kluba kada je požar počeo. Uspeo je da izađe na sigurno, a onda je shvatio da je njegova djevojka i dalje unutra. Vratio se po nju i izvukao je iz pakla. On je žrtva i heroj u isto vreme".