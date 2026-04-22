Francuski fudbaler Tairi Dos Santos potpisao je prvi profesionalni ugovor sa Mecom, samo nekoliko meseci nakon što je preživeo tragičan požar u Švajcarskoj.

Devetnaestogodišnji defanzivac teško je povređen u požaru u baru u ski-centru Kran-Montana u ranim jutarnjim satima 1. januara, kada je život izgubila 41 osoba, dok je više od 100 povređeno.

Klub je u ponedeljak uveče saopštio da je Dos Santos potpisao jednogodišnji profesionalni ugovor, devet dana nakon što se vratio na teren nastupom za rezervni tim. Njegov povratak zabeležen je 11. aprila u petom rangu francuskog fudbala.

"Ovaj trenutak ima još posebnije značenje nakon teških meseci koje sam proveo u bolnici. Ovo iskušenje me je ojačalo i naučilo da nikada ne odustajem", rekao je Dos Santos u saopštenju kluba.

Mladi fudbaler, koji ima porodične veze sa Zelenortskim Ostrvima, član je Meca još od osme godine.

Mec se trenutno nalazi na poslednjem mestu Lige 1 i naredne sezone će igrati u drugom rangu takmičenja.

Herojski gest

Mladi Dos Santos rizikovao je svoj život da bi spasao svoju devojku Kolin.

O herojskom potezu fudbalera nakon tragedije u Švajcarskoj govorio je njegov agetnt Krisof Huto.

"Tairi je bio na prvom spratu kluba kada je požar počeo. Uspeo je da izađe na sigurno, a onda je shvatio da je njegova djevojka i dalje unutra. Vratio se po nju i izvukao je iz pakla. On je žrtva i heroj u isto vreme".