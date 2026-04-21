FK Crvena zvezda godinama unazad okuplja na Marakani veliki broj mladih i talentovanih fudbalera.

Kako iz Srbije, tako i iz zemalja regiona, Republike Srpske, Severne Makedonije i Crne Gore. Čini se da je novi biser nadomak dolaska na stadion "Rajko Mitić".

Petar Ražnatović u plavo-belom dresu Arsenala Foto: Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Petar Ražnatović, omladinski reprezentativac Crne Gore i fudbalera Arsenala, pod budnim je okom skauta iz Crvene zvezde. Mladić koji će 7. avgusta napuniti 18 godina veoma je interesantan čelnicima šampiona Srbije.

Petar Ražnatović igra na mestu ofanzivnog veznog igrača, klasične "desetke" i najmlađi je kapiten u istoriji tivatskog kluba. Ove sezone briljira u seniorskoj konkurenciji, odigrao je 29 utakmica i postigao četiri gola. Prva je zvezda omladinske selekcije Crne Gore.

Prema pisanju podgoričkog lista "Dan", čelnici Crvene zvezde praktično su dogovorili transfer sa mladim fudbalerom i njegovim klubom Arsenalom. Od leta, Petar Ražnatović trebalo bi da obuče crveno-beli dres.

- Petar Ražnatović je ubedljivo najbolji bonus igrač u ligi i prirodno je da je interesantan većim klubovima. Na skeneru je tri od četiri kluba nekadašnje velike četvorke jugoslovenskog fudbala i istina je da su sa Crvenom zvezdom uspostavljeni kontakti. Međutim, na tu temu ne bih mogao govoriti više u ovom trenutku. Naš klub je ostvario u proteklom periodu strateška partnerstva sa Dinamom i Zvezdom pa je našim igračima uveliko osvetljen put ka balkanskim gigantima – rekao je Dejan Kandić, predsednik FK Arsenal iz Tivta.

Petar Ražnatović je rano pokazao svoj talenat, a pažnju na sebe skrenuo je debijem za prvi tim Arsenala iz Tivta sa samo 16 godina. U Crnoj Gori ga opisuju kao "tivatski fudbalski dragulj". Po stilu igre poznat je po izuzetnoj kreativnosti i odličnom pregledu, što ga čini ključnim kreatorom napada svoje ekipe. Levonog je, što mu daje specifičnu prednost u organizaciji igre i udarcima iz daljine.