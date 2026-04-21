Slušaj vest

Kako prenose izvori bliski bezbednosnim strukturama, špansko udruženje Jusapol Madrid, koje okuplja pripadnike Nacionalne policije i Civilne garde, potvrdilo je da je Civilna garda reagovala u Badahosu i privela grupu osumnjičenih navijača Real Sosijedada.

Oni se terete da su pokušali da izazovu incident na putu i izbace sa kolovoza kombi u kojem su se nalazile pristalice Atletiko Madrida.

"Izazvati nesreću zbog nošenja zastave Španije. Neka zakon bude maksimalno primenjen", poručili su iz Jusapola Madrid na mreži X.

"Bili smo prestravljeni jer su videli da snimamo i morali smo da se zaustavimo kako bi oni prošli".

Sandra, navijačica Atletika, zabeležila je dramatične scene na putu – kamerom je uhvatila više vozila za koja se sumnja da su pripadala pristalicama Real Sosijedada. Prema njenim snimcima, ta grupa je pokušavala da ugrozi kombi jasno obeležen crveno-belim bojama i zastavom Španije, u kojem su se nalazili navijači madridskog kluba.

1/5 Vidi galeriju Barselona - Atletiko Madrid Foto: Adria Puig / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Svedokinja je ceo incident opisala kao „scene kao iz filma“, ali i kao krajnje „sramotne“, ističući da je maltretiranje na putu trajalo gotovo deset minuta.

Uspeli su, kako kaže, da zabeleže registarske tablice i odmah obaveste Civilnu gardu: "Već smo bili jako uplašeni jer su videli da snimamo, pa smo morali da se sklonimo na zaustavnu traku kako bi prošli".

Ona je razočarana reakcijom policije: "Mislim da nas nisu shvatili dovoljno ozbiljno, jer su zbog gužve mogli da dođu i sustignu ih. Čak su mogli i peške. Nemam nikakav problem da podnesem prijavu protiv te sramotne grupe".