Kako se navodi, 19-godišnjem vezisti je život bio ugrožen i hitno je operisan, nakon čega je podvrgnut još jednoj operaciji. Zahvaljujući brzoj reakciji hitnih službi i bolničkog osoblja, njegovo stanje je stabilizovano.

"Alamara Đabi se probudio iz indukovane kome i, imajući u vidu okolnosti, oseća se dobro", navodi se u saopštenju kluba, prenosi španska Marka.

Đabi, rodom iz Gvineja-Bisao, standardni je član omladinskog tima Midtjilanda, ali je već debitovao i za prvi tim. U danski klub stigao je pre tri godine iz akademije Benfike.

Danska policija još nije utvrdila tačan motiv napada, ali se veruje da je incident povezan sa ličnim sukobom u noćnom životu grada. Osumnjičeni je identifikovan, ali za sada nema informacija o hapšenju.