Kako se navodi, 19-godišnjem vezisti je život bio ugrožen i hitno je operisan, nakon čega je podvrgnut još jednoj operaciji. Zahvaljujući brzoj reakciji hitnih službi i bolničkog osoblja, njegovo stanje je stabilizovano.

"Alamara Đabi se probudio iz indukovane kome i, imajući u vidu okolnosti, oseća se dobro", navodi se u saopštenju kluba, prenosi španska Marka.

Foto galerija Lige šampiona

Đabi, rodom iz Gvineja-Bisao, standardni je član omladinskog tima Midtjilanda, ali je već debitovao i za prvi tim. U danski klub stigao je pre tri godine iz akademije Benfike.

Danska policija još nije utvrdila tačan motiv napada, ali se veruje da je incident povezan sa ličnim sukobom u noćnom životu grada. Osumnjičeni je identifikovan, ali za sada nema informacija o hapšenju.

Ne propustiteFudbalPARTIZANU SE SPREMA PAKAO: Crno-beli baš nemaju sreće!
Fudbaleri Partizana posle meča sa AEK-om
FudbalPARTIZAN SAZNAJE RIVALA NA KIPRU! AEK odoleo u Danskoj VIDEO
profimedia0708155484.jpg
FudbalUEFA PROGLEDALA ZVEZDI KROZ PRSTE: Crveno-beli neće ispaštati zbog nereda na meču sa Dancima, evo kakva ih kazna čeka
borjan.jpg
FudbalPOSLE PSOVKI NA POLUVREMENU POBEDILI ZVEZDU! Ovako je trener Midtjilanda motivisao fudbalere VIDEO
screenshot-1.jpg

Omar Marmuš gol za Mančester siti Izvor: X/Tekkers Foot