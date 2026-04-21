Mladi fudbaler Alamara Đabi, član omladinskog tima Midtjilanda, teško je povređen nakon što je izboden prošlog vikenda u Herning, ali se trenutno nalazi u stabilnom stanju, saopštio je danas danski klub.
Fudbal
UŽAS! FUDBALER POZNATOG KLUBA IZBODEN NOŽEM! Lekari mu se borili za život, imao dve operacije! Izdato hitno saopštenje, evo kako se sada oseća!
Slušaj vest
Kako se navodi, 19-godišnjem vezisti je život bio ugrožen i hitno je operisan, nakon čega je podvrgnut još jednoj operaciji. Zahvaljujući brzoj reakciji hitnih službi i bolničkog osoblja, njegovo stanje je stabilizovano.
"Alamara Đabi se probudio iz indukovane kome i, imajući u vidu okolnosti, oseća se dobro", navodi se u saopštenju kluba, prenosi španska Marka.
Foto galerija Lige šampiona Foto: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia, nordphoto GmbH / Straubmeier / imago sportfotodienst / Profimedia
Vidi galeriju
Đabi, rodom iz Gvineja-Bisao, standardni je član omladinskog tima Midtjilanda, ali je već debitovao i za prvi tim. U danski klub stigao je pre tri godine iz akademije Benfike.
Danska policija još nije utvrdila tačan motiv napada, ali se veruje da je incident povezan sa ličnim sukobom u noćnom životu grada. Osumnjičeni je identifikovan, ali za sada nema informacija o hapšenju.
Reaguj
Komentariši