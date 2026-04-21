Slušaj vest

Od ranije je poznato da će Orlovi uoči Svetskog prvenstva na kojem ne učestvuju igrati prijateljsku utakmicu protiv Meksika (u Toluki 4. juna), jednog od domaćina Mundijala.

Postojala je informacija da će prethodno Srbija sa Veljkom Paunovićem poslužiti kao priprema i Argentini, ali je ta priča propala, kao i ideja da Srbija igra protiv Egipta u Kairu.

U Fudblaskom savezu Srbije su želeli da pronađu još jednog rivala pored Meksika, a u tome su, kako sada stoje stvari, uspeli.

Srbija - Saudijska Arabija

Srbija će 31. maja u Lisabonu igrati protiv još jednog učesnika Svetskog prvenstva - Zelenortskih Ostrva.

Kako prenosi "Mozzart sport" Lisabon je izabran kao destinacija pogodna za nastavak puta, odnosno odlazak u Meksiko.

Zelenortska Ostrva će na Mundijalu igrati u grupi sa Španijom, Saudijskom Arabijom i Urugvajem.

Poluvreme Srbija - Saudijska Arabija Izvor: MONDO/Dušan Ninković