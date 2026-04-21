Stefan Mitrović je bio gost novog izdanja "Partizanovog intervjua", a u razgovoru za klupske kanale je pričao i o, kako ističe, blagu koje Partizan ima u vidu Teleoptika.

"Pogledajte samo prethodnih generacija, koliko igrača je došlo u reprezentaciju iz Partizana. Najbolji igrači nacionalnog tima sada su igrači koji su ponikli u Partizanu. Nadam se da će škola crno-belih da se vrati na stare staze slave jer je to nešto što je uvek bilo prepoznatljivo. Ne samo kod nas, već i u Evropi, Partizan je godinama fabrika talenata", istakao je Mitrović, a preneo je klupski sajt.

Iskusni defanzivac je u dahu nastavio.

"Drago mi je što je Partizan dao šansu deci iz svoje škole, taj trend treba da se nastavi. Srpska liga treba da bude razvojna, gde ćemo da brusimo mlade talente za naredne generacije u reprezentaciji. Partizan je na pravom putu i pitanje je momenta kada će ponovo postati jedna od najboljih škola na svetu".

Bivši reprezentativac Srbije je pričao i o nošenju dresa nacionalnog tima.

"Uvek sam voleo delima da pokazujem svoju ljubav i odnos prema grbu. Priča je jedno, mnogi se busaju u grudi da su veliki, ali pokaži to na terenu i na delima. To je ono čime sam se ja vodio, uvek sam izlazio na teren da dam sve od sebe i da mogu posle da se pogledam u ogledalo. To me je vodilo kroz karijeru".

Pozdravio je promene u reprezentaciji Srbije i poželeo sreću novom selektoru.

"Izvanredno je što je Veljko Paunović novi selektor. On je čovek koji se svakodnevno bavi detaljima koji mogu da dovedu reprezentaciju do uspeha. Okupio je strašan stručni štab oko sebe. Sve će uraditi da dođemo do uspeha i da uvek budemo na završnim takmičenjima gde nam je i mesto. Atmosfera se okreće u pozitivu, vreme je da napokon povratimo kult koji smo izgubili".

Imao je i reči ohrabrenja za navijače crno-belih.

"Mnogo je važan balans mladosti i iskustva, mislim da je Partizan uradio velike stvari u prethodne dve godine. Deca Partizana su dovela klub u stabilnu poziciju, klub će funkcionisati sve bolje i bolje i očekujem da će u narednim sezonama konačno doći do uspeha koji navijači Partizana toliko očekuju", poručio je Stefan Mitrović.

