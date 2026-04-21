Partizan će u sredu od 17 časova gostovati Vojvodini u Novom Sadu u utakmici 32. kola Super lige Srbije.

Taj meč će biti direktan okršaj za drugo mesto na tabeli najkvalitetnijeg takmičenja u našoj zemlji.

Srđan Blagojević se pre utakmice podsetio prethodnog susreta ova dva tima.

"Započeli smo najtežu nedelju u prvenstvu u kojoj se sastajemo sa najboljim ekipama iz lige. Prvu utakmicu smo prošli uspešno, osvojili tri boda protiv dobrog tima Železničara i sada nam slede dve još teže utakmice, prvo Vojvodina u sredu pa večiti derbi u nedelju. Meč sa Vojvodinom biće veoma težak, zato što gostujemo jako dobroj ekipi, veliki je ulog. Pre nekih mesec i po dana, bilo je neprijatno iskustvo za sve u Partizanu, kada je Vojvodina na istom mestu slavila 3:0. Pobeda Vojvodine je bila zaslužena, ali rezultat možda nije oslikavao pravi odnos snaga na terenu. Gledao sam tu utakmicu, iako tada nisam bio na klupi Partizana, ta dva penala na kraju donela su dodatnu neprijatnost i visok poraz. Veliki motiv imaju oba kluba da trijumfuju zato što je Vojvodina posle te pobede nad Partizanom dobila dodatno samopouzdanje, smatraju da im drugo mesto pripada, možda i s pravom, s obzirom na jačinu sastava koji imaju", rekao je Blagojević i nastavio:

"Vojvodina pored Crvene zvezde ima najstabilniji budžet u ligi, ali sve to mora biti potvrđeno na terenu. Mi ćemo se potruditi da odbranimo svoje ambicije i želje, a one su uvek visoke bez obzira na to u kakvoj se situaciji nalazimo. Spremni smo, svesni smo težine posla, kvaliteta igračkog kadra Vojvodine, njihovog samopouzdanja i ambicija. Moramo da pokažemo da smo spremni za ravnopravnu borbu. Vojvodina ima veliki individualni kvalitet, širok igrački kadar, njihovo najjače oružje je odlična ofanzivna tranzicija. Gladni su pobeda i zbog toga su opasni".

Demba Sek se vraća u tim, ali problem predstavlja izostanak Nikole Simića.

"Nećemo moći da računamo na Nikolu Simića, požalio se na utakmici protiv Železničara na povredu primicača, nije ništa ozbiljno, ali ne želimo da rizikujemo. Demba Sek se vraća, ostali su zdravi sem Stefana Petrovića, koji nije dovoljno spreman posle povrede koju je doživeo", zaključio je trener Partizana.

