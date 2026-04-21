Pre nego što je je govorio o meču, Koković se osvrnuo na izjavu datu posle utakmice sa Partizanom.

– Pre nego što počnem da pričam o sledećoj utakmici, želim da se osvrnem na moju izjavu koju sam dao posle utakmice sa Partizanom, pošto se podiglo mnogo prašine oko te izjave i pošto se u medijima pojavilo da je meni skrenuta pažnja na temu šta smem da kažem, a šta ne smem da kažem. Moja izjava se odnosila na kulturu takmičenja u Srbiji. Ja mislim da mi kulturu takmičenja moramo da uskladimo sa progresivnim fudbalskim zemljama i da nam to bude primer. Ako se na utakmici od 75. do 90. minuta deset minuta ne igra, tako što se igračima ukazuje pomoć ili iz bilo kog drugog razloga, ja moram na to da skrenem pažnju i moram da kažem da mi to smeta i da to nije dobro ni za koga – ni za nas, ni za navijače, ni za ekipu koja je u tom trenutku u prednosti. Jer kada ta ekipa izađe u Evropu, intenzitet Evrope će je „pojesti“ – istakao je Koković.

Potom je nastavio:

– Ni u jednom trenutku nisam umanjio pobedu Partizana, čak naprotiv – ja sam čestitao ekipi Partizana, a još manje sam sugerisao da je neka instrukcija došla sa klupe Partizana, što je apsolutni nonsens. Ja sam jednostavno pričao o kulturi i da moramo da uradimo sve da pokušamo da promenimo tu kulturu i uskladimo je sa zemljama u kojima se igra vrhunski fudbal. Ne znam šta kome nije jasno. O tome da je meni neko nešto skrenuo pažnju šta treba da izjavljujem, a šta ne treba, zaista ne mogu da trošim reči. Ja sam slobodan čovek, ovo je slobodna zemlja i ja uvek izjavljujem ono što mislim i pričam kako vidim – i tako će biti i ubuduće. Ovim bih stavio tačku na tu temu.

Kada je reč o utakmici sa Zvezdom, Koković smatra da u Pančevo dolazi najkvalitetniji tim u Srbiji.

– To je ekipa koja igra sa ogromnom energijom, pre svega defanzivno. Ekipa koja je ekstremno proaktivna, intenzivna, orijentisana na čoveka u fazi odbrane i to radi jako dobro. Nama će biti izuzetno teško da pariramo takvoj igri Crvene zvezde sutra. Mi ćemo, naravno, pokušati da ostanemo dosledni sebi, svojoj igri, svojim principima i svom stilu igre, u meri u kojoj nam protivnik to bude dozvolio. Pokušaćemo da se adaptiramo na njihovu energiju, intenzitet i taktičke varijante. Mislim da, ko god da počne sutra utakmicu, imamo dovoljno aduta da se suprotstavimo Crvenoj zvezdi i da publici priredimo spektakl. Prethodna utakmica protiv Crvene zvezde u Pančevu bila je fantastična – visoko intenzivna, dinamična, uzbudljiva i zanimljiva – i ne vidim razlog da tako ne bude i sutra. Generalno, jako se radujem toj utakmici i činjenici da ćemo se izmeriti sa najboljim klubom u našoj zemlji u drugom kolu plej-ofa.

Kada je reč o zdravstvenom stanju u timu, jedan igrač je pod upitnikom.

– Imamo jednog igrača koji je bolestan, pod virozom je i neće moći da bude na raspolaganju sutra. Na početku plej-ofa očekuju nas tri veoma kvalitetne i intenzivne utakmice sa protivnicima koji su možda iznad nivoa ostatka lige. Zbog toga moramo da vodimo računa i o potrošnji igrača. Mi smo tim koji igra u izuzetno visokom intenzitetu kad god je to moguće, tako da je raspodela minuta i optimizacija opterećenja nešto o čemu konstantno razmišljamo i što je tema sastanaka stručnog štaba. Gledaćemo da i u sutrašnju utakmicu, kao i u onu koja sledi u Novom Sadu, uđemo sa maksimalnom energijom i optimalno spremni.

Kao i u prethodnim utakmicama, očekuje se da tribine budu popunjene.

– Izuzetno me raduje poseta na našim utakmicama u poslednje vreme. Mislim da su Pančevci prepoznali trenutak i da vide da u klubu radimo dobre stvari. Drago mi je što ih je sve više na tribinama kada smo domaćini. Nadam se da će tako biti i sutra, kao i do kraja plej-ofa, jer nam je podrška – i to zaista nije fraza – svakog čoveka preko potrebna do kraja takmičenja – zaključio je Koković.

Pred meč sa Zvezdom, Železničar zauzima četvrtu poziciju na tabeli sa 51 osvojenim bodom.