Slušaj vest

Sve su glasnije priče da bi moskovski CSKA mogao da se rastane sa trenerom Fabijom Selestinijem, a u prvi plan ponovo se spominje srpski stručnjak Marko Nikolić.

Ipak, ovog puta ne u kontekstu povratka u Moskvu, već kao svojevrsno kajanje što je srpskom stručnjaku letos dozvoljeno da napusti redove „armejaca“.

1/4 Vidi galeriju Marko Nikolić Foto: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Giorgos Arapekos / Zuma Press / Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia

Takvog je mišljenja i Andrej Kančelskis, legenda ruskog fudbala i nekadašnji igrač Manchester junajteda, koji smatra da CSKA i dalje oseća posledice odlaska Nikolića.

"Svi su CSKA oduvek smatrali jednim od stabilnijih klubova. Sezonu za sezonom sve su nestabilniji. Očajni su po odlasku Marka Nikolića. Ako osvoje kup, Selestini možda i ostane. Ako ga ne uzmu, mislim da će mu reći zbogom", smatra Kančelskis.

Nekadašnji strateg Partizana, koji je preuzeo kormilo AEK-a, nalazi se na korak od osvajanja titule sa svojim novim timom.