Sa bogatstvom procenjenim na oko osam milijardi dolara, Ahmetov je povukao potez koji je odjeknuo širom planete: iskeširao je čak 471 milion evra za luksuzni stan u Monaku, čime je postavio novi rekord kada je reč o pojedinačnoj kupovini nekretnine.

Prema navodima "Bloomberga", prvi čovek Šahtjora sada je vlasnik prave “nebeske tvrđave”, penthausa koji se prostire na pet spratova u jednom od najekskluzivnijih kompleksa u Kneževini.

Nova baza bogatog Ukrajinca smeštena je u modernom kvartu Maretera, delu Monaka koji je iznikao na zemljištu dobijenom od mora i koji iz dana u dan privlači svetsku elitu. Nije ni čudo, tržište nekretnina u Monaku već godinama važi za najskuplje na svetu.

Sam stan izgleda kao privatni sportski centar: oko 2.500 kvadrata čistog luksuza, 21 prostorija, bazen, đakuzi i garaža sa najmanje osam mesta.

Zanimljivo, Ahmetov je svojevremeno suspendovao Nenada Lalatovića iz vremena dok je bio deo Šahtjora, i to nakon incidenta u kojem je Lalatović razbio šoferšajbnu treneru, što je epizoda koja i danas kruži kao jedna od bizarnijih priča iz sveta fudbala.

"On me, naravno, suspenduje. Dolazi gazda Rinat Ahmetov koji je jedan od najmoćnijih ljudi na svetu. Ulazim u njegovu kancelariju, on ljut kao ris. Pita me šta sam uradio, ja mu kažem da sam uradio šta je trebalo. Mister mi je uvredio majku. A on, pošto je toliko moćan, niko nije smeo da mu kaže pravi problem. On pozove Serjožu koji je sav drhtao kad je ušao. Ja taj strah u životu nisam video. Serjoža je to potvrdio, a meni je Rinat rekao: 'Ja moram da te suspendujem, ali dokle god si ovde, od mene ćeš dobijati sve nagrade i novac. Neka si to uradio, zbog tebe ću ga prvom prilikom oterati'", rekao je Lalatović pre nekoliko godina.