BOGATI UKRAJINAC KOJI JE SUSPENDOVAO LALATOVIĆA KUPIO NAJSKUPLJI STAN NA SVETU! Izdvojio silne milione za 2.500 kvadrata čistog luksuza! Pogledajte ovo ludilo!
Sa bogatstvom procenjenim na oko osam milijardi dolara, Ahmetov je povukao potez koji je odjeknuo širom planete: iskeširao je čak 471 milion evra za luksuzni stan u Monaku, čime je postavio novi rekord kada je reč o pojedinačnoj kupovini nekretnine.
Prema navodima "Bloomberga", prvi čovek Šahtjora sada je vlasnik prave “nebeske tvrđave”, penthausa koji se prostire na pet spratova u jednom od najekskluzivnijih kompleksa u Kneževini.
Nova baza bogatog Ukrajinca smeštena je u modernom kvartu Maretera, delu Monaka koji je iznikao na zemljištu dobijenom od mora i koji iz dana u dan privlači svetsku elitu. Nije ni čudo, tržište nekretnina u Monaku već godinama važi za najskuplje na svetu.
Sam stan izgleda kao privatni sportski centar: oko 2.500 kvadrata čistog luksuza, 21 prostorija, bazen, đakuzi i garaža sa najmanje osam mesta.
Zanimljivo, Ahmetov je svojevremeno suspendovao Nenada Lalatovića iz vremena dok je bio deo Šahtjora, i to nakon incidenta u kojem je Lalatović razbio šoferšajbnu treneru, što je epizoda koja i danas kruži kao jedna od bizarnijih priča iz sveta fudbala.
"On me, naravno, suspenduje. Dolazi gazda Rinat Ahmetov koji je jedan od najmoćnijih ljudi na svetu. Ulazim u njegovu kancelariju, on ljut kao ris. Pita me šta sam uradio, ja mu kažem da sam uradio šta je trebalo. Mister mi je uvredio majku. A on, pošto je toliko moćan, niko nije smeo da mu kaže pravi problem. On pozove Serjožu koji je sav drhtao kad je ušao. Ja taj strah u životu nisam video. Serjoža je to potvrdio, a meni je Rinat rekao: 'Ja moram da te suspendujem, ali dokle god si ovde, od mene ćeš dobijati sve nagrade i novac. Neka si to uradio, zbog tebe ću ga prvom prilikom oterati'", rekao je Lalatović pre nekoliko godina.